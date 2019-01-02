Year of Colour adlı web site, Instagram gönderilerinizin popüler renk tonunu göstererek profilinizin ışık mı yoksa karanlık mı saçtığınız gösteriyor.

Instagram fotoğraflarınızın genelinde hangi renk tonlarının hakim olduğunu hiç merak ettiniz mi? Londra’da yaşayan bir girişimci olan Stef Lewandowski, Instagram kullanıcılarının hangi renk tonlarında gönderiler paylaştıklarını ya da hangi renk tonlarındaki gönderilerin daha fazla beğeni aldığını görmek isteyebileceğini düşünerek Year of Colour adlı web siteyi kurdu.

Son derece basit bir tasarıma sahip olan bu web sitede 2018 ya da daha önceki yıllara ait gönderilerinizde hangi renk tonlarının hakim olduğunu görmek için tek yapmanız gereken Instagram hesabınız ile siteye giriş yapmak. Lewandowski, yasalar gereği şifrelerinizi kesinlikle görüntülemediklerini belirtiyor.

Site size baz sonucu çıkardıktan sonra dilerseniz sol üstte bulunan kaydırma çubukları ile sonuçlarınızda kaç farklı gönderi gösterileceğini ya da popüler renk tonlarının ağırlık oranını ayarlayabilirsiniz. Böylece yıl boyunca Instagram gönderilerinizde hangi renk tonlarının ağırlıkta olduğunu, hangi renk tonlarını daha az tercih ettiğinizi görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca sağ üstte bulunan butonlara tıklayarak baloncukların gönderi tarihine göre, gönderinin popülerliğine göre ya da favori renklerinizin ağırlığına göre sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Bu seçenekleri uyguladığınızda örneğin; en popüler fotoğrafınız bir gün batımıysa, en büyük baloncuk turuncu renge sahip olacaktır.