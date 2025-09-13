Tümü Webekno
Instagram, hikâye erişim sorununu düzeltti

Instagram’da günde birden fazla hikâye paylaşanların erişiminin azaldığı sorun tespit edildi ve platform tarafından düzeltildi.

Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Instagram’da uzun süredir gündemde olan “hikâye erişim” sorunu giderildi. Kullanıcılar, aynı gün birden fazla hikâye paylaştığında erişim oranlarının düştüğünü fark ediyordu. Instagram Başkanı Adam Mosseri, bunun platformun amaçladığı bir durum olmadığını ve hatanın düzeltildiğini açıkladı.

Artık arka arkaya paylaşılan hikâyeler erişimi olumsuz etkilemeyecek. Bu değişiklik özellikle ilk hikâyenin görünürlüğü açısından önemli. Instagram’ın giderek profesyonel içerik ekosistemine dönüşmesiyle birlikte bu tür güncellemeler de içerik üreticilerinin paylaşım stratejilerini doğrudan etkiliyor.

Instagram

