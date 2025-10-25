Tümü Webekno
Instagram'da Hikâyeler Nasıl İndirilir? Adım Adım Anlattık

Instagram'da hikâyeler nasıl indirilir? Yalnızca birkaç dakika içinde hikâyeleri indirmenizi sağlayacak yöntemi anlatıyoruz.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Instagram, şu anda dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri konumunda. Platformun en sevilen özelliklerinden biri de kuşkusuz hikâyeler. Bu özellik, kullanıcıların 24 saatliğine görsel veya video olarak paylaşım yapmalarına olanak tanıyor. Bu süre dolduğunda hikâyeler yayından kaldırılıyor ve arşive düşüyor.

Kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri de Instagram hikâyelerinin nasıl indirileceği. Bu içeriğimizde Instagram’da attığınız hikâyeleri nasıl cihazınıza indireceğinize bakacağız. Direkt olarak mobil uygulama üzerinden hikâyelerinizi kolayca indirmeniz mümkün.

Instagram hikâyeleri nasıl indirilir?

  • Adım #1: Instagram uygulamasını açın.
  • Adım #2: Profilinize girin.
  • Adım #3: Ayarlardan arşivinize girin ya da yayında olan hikâyenizi görüntüleyin.
  • Adım #4: İndirmek istediğiniz hikâyeyi seçin ve sağ alttaki 3 noktaya basın.
  • **Adım #5: **“Fotoğrafı kaydet” veya “Videoyu kaydet” yazan bölüme dokunarak hikâyenizi indirin.

Adım #1: Instagram uygulamasını açın.

hae

İlk olarak telefonunuzda bulunan Instagram uygulamasını açmanız gerekiyor. Direkt olarak ekstra bir uygulamaya gerek olmadan Instagram üzerinden hikâyeleri indirebiliyorsunuz.

Adım #2: Profilinize girin

prof1

Uygulamayı açtıktan sonra işleme devam etmek için profilinize girmeniz gerekli. İndirme işlemine devam etmek için direkt sağ en alt kısımdan profil sekmesine basmalısınız.

Adım #3: Ayarlardan arşivinize girin ya da yayında olan hikâyenizi görüntüleyin.

prof3

Daha sonra yapmanız gereken şey ise profilinizin sağ üst kısmında üç çizgi olarak gösterilen Ayarlar bölümüne girmeniz. Bunun ardından "Kaydedildi" kısmının hemen altında bulunan "Arşiv" yazan yere basmalısınız. Eğer hâlâ yayında olan bir hikâyeyi indirmek istiyorsanız direkt profilinizde profil fotoğrafınızın üzerinden o hikâyeyi görüntüleyebilirsiniz.

Adım #4: İndirmek istediğiniz hikâyeyi seçin ve sağ alttaki 3 noktaya basın.

prof4

Bunun ardından indirmek istediğiniz hikâyeyi bulun ve o hikâyeyi açın. Hikâyenin sağ alt kısmında 3 nokta şeklinde gösterilen bir "Daha Fazla" bölümü göreceksiniz. O kısma basmanız gerekiyor.

Adım #5: “Fotoğrafı kaydet” veya “Videoyu kaydet” yazan bölüme dokunarak hikâyenizi indirin.

prof5

Son aşamaya geldik. Daha Fazla bölümüne bastıktan sonra karşınıza birkaç seçenek çıkacak. Burada hikâyenin medya türüne göre "Fotoğrafı Kaydet" veya "Videoyu Kaydet" seçenekleri göreceksiniz. Bunlara bastıktan sonra hikâyeniz cihazınıza indirilecek. Direkt galeriniz üzerinden indirdiğiniz hikâyeye ulaşabilirsiniz.

Instagram'da başkalarının hikâyelerini indirebilir misiniz?

Hayır. Instagram, başkalarının hikâyelerini indirmenize izin vermiyor. Biz de gizlilik ihlali olabileceği için bu yaklaşımı sergilemenin pek doğru olmadığını düşünüyoruz. Başkalarının hikâyelerini kaydetmeniz için ekran görüntüsü veya ekran kaydı alma gibi yöntemlere başvurmak mümkün. Ayrıca üçüncü taraf sitelerden de yapılabiliyor.

Instagram'da hikâyelerinizi nasıl indirebileceğinize birlikte göz attık. Çok basit işlemlerle birkaç dakika içinde istediğiniz hikâyenizi cihazınıza indirebilirsiniz.

Instagram

