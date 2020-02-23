Instagram'da 330.000 ve YouTube'da 107.000 takipçiye sahip olan Kayla Massa, 1,5 milyon dolar kazandırdığı tahmin edilen dolandırıcılığı yüzünden tutuklandı. Kayla Massa'nın dolandırıcılık yöntemiyse neredeyse başarılı olacaktı.

Geçtiğimiz perşembe günü, ABD’li yetkili kurumlar Kayla Massa isimli bir Instagram ve YouTube influencer’ını tutukladılar. Yetkililerin tutuklama gerekçeleriyse Kayla’nın banka ve elektronik dolandırıcılık yapmış olmasıydı. Kayla ve suç ortakları, Instagram’daki kurbanlarına içi boş banka kartlarını vermelerini söylüyor, daha sonra bu kartlara yüksek miktarlarda para koyuyorlardı.

New Jersey federal mahkemesinde savcıların aktardıklarına göre Kayla ve ekibi, bu yolla tam 1,5 milyon dolar elde etti. Soruşturma, Temmuz 2018’de United States Postal Service’in (USPS) New Jersey ofisinden 53 boş banka havale emrinin çalındığını farketmesiyle başlatıldı.

Havalelerdeki miktar yanlış yazı tipiyle yazılmıştı:

Çalınan havalelerin 30’u farklı bankalara aktarıldı, her bir havale aşağı yukarı 990 - 995 dolardı. Olayı inceleyen yetkililer, havalelerin tarih ve posta kodu bulundurmadığını, havale miktarını gösteren dolar yazısının da yanlış yazı tipiyle bastırıldığını gördü.

Olayı inceleyen yetkililer, USPS’den çalınan havalelerin hangi banka hesaplarına gittiğini takip ettiler. Bu hesaplardan birisi, yine New Jersey’de ikamet eden J.K'ydi. Çalınan havalelerin ikisi J.K’nin PNC Bankası’ndaki iki hesabına 995 dolar olarak aktarılmıştı.

J.K, yetkililerin sordukları sorulara yanıt verirken “Kayg0ldi” isimli bir Instagram kullanıcısına cevap verdiklerini söyledi. İkili arasındaki mesajlaşmada Kayg0ldi, J.K’ye “arkadaşımın senin banka hesabını 'kısa bir süreliğine' kullanmasına izin verirsen 5.000 dolar kadar kazanabilirsin” dediği öğrenildi.

Kayla Massa’nın mesaj attığı J.K’nin bir adet giyim markası bulunuyordu. Dolayısıyla J.K’ye gelecek paraların tümü Kayla’nın açıklamasına göre vergi indirimiyle gelecekti. Fakat her şey bu kadar gizli yürütülmüyordu. İddiaya göre Kayla, Instagram hesabında millete açıkça dolandırıcılık teklifinde bulunuyordu.

Hikayelerinde açık açık insanları bu işe davet ediyordu:

Instagram’de 330.000’den fazla takipçiye (Tabii ardından kapatıldı) ve YouTube’da 107.000’den fazla takipçiye sahip olan Kayla, Instagram hikayelerinde insanlardan banka hesaplarını vermeleri yönünde istekte bulunuyordu. Bu hikayelerde bol bol para bulunuyor ve “banka hesabınız varsa ve yasal para kazanmak istiyorsanız mesaj atın” şeklinde ifadeler yer alıyordu.

Kayla’nın kurbanlarının anlattıklarına göre kendisi, insanlardan banka hesabı isterken inanmaları için içini boşaltmalarını söylüyordu. Bu tuzağa düşen J.K de bir gün Kayla ile buluştu. Burada Kayla, J.K’nin hesap kartını, PIN numarasını ve online giriş bilgilerini istedi. Ardından 5.000 dolar sözünü yeniden hatırlattı.

J.K’nin banka hesabına paralar akmaya başladı ve bu paralar da hızla harcanıyordu. Para harcandıktan bir hafta sonra PNC Bankası, paranın J.K’nin hesabına giren paranın dolandırıcılık olduğunu keşfetti ve harcanan parayı geri istedi. Böylelikle J.K’nin hesabı eksiye düştü.

Bunu gören J.K, Kayla’ya Instagram üzerinden yeniden ulaşmaya çalışmıştı ancak Kayla, J.K’yi engellemişti. Kayla ve suç ortakları böylelikle banka paranın sahte olduğunu anlayıncaya kadar o parayı harcamıştı. Bunu da birçok insanın banka hesapları üzerinden yapıyorlardı.

Ardından işin arkasının çok daha büyük bir organizasyon olduğu anlaşıldı. Fakat yetkililer kısa sürede bu organizasyonu çökerterek Kayla Massa’nın da içinde bulunduğu 10 kişiyi tutukladı. Böylelikle bizlere de sosyal medyanın ne kadar tehlikeli olabileceği bir kez daha hatırlatıldı.