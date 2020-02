2016 yılında piyasaya sürülen ve en popüler sosyal medya platformlarından bir haline gelen TikTok, kendi fenomenlerini yarattı. Yapılan yeni bir araştırmaya göre ise popüler TikTok kullanıcıları, ilerleyen yıllarda sponsorlu içeriklerinden sadece bir paylaşım için 1 milyon dolar kazanabilecekler.

Günümüzde irili ufaklı birçok sosyal medya platformu bulunuyor. Bunlar arasında son yıllarda en çok ses getiren ve özellikle genç nüfus arasında oldukça popüler olan sosyal medya platformu ise sadece Google Play Store’da 500 milyondan fazla yüklenmeye sahip olan TikTok.

Sosyal medya platformlarının gençler arasında oldukça popüler olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu platformlar üzerinden gelir elde edilebiliyor olması. Instagram ve YouTube gibi platformlardan hâlihazırda gelir elde edilebiliyor ve TikTok’un da bu konuda oldukça büyük bir potansiyeli bulunuyor.

“TikTok’tan paylaşım başına 1 milyon dolar kazanılabilir”

Pazar araştırmacıları; popüler TikTok kullanıcılarının, markalarla iş birliğine giderek yaptıkları paylaşım başına 200 bin dolara yakın (1,2 milyon TL) gelir elde edebileceklerini tahmin ediyor. ABD’li bir teknoloji araştırma şirketi olan Morning Consult’ın araştırmacıları, TikTok’un çok hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve önümüzdeki seneye kadar popüler kullanıcıların yaptıkları paylaşım başına 1 milyon dolar kazanabileceklerini söyledi.

Araştırmacılar, 17 yaşındaki şarkıcı Loren Gray’in paylaşım başına 197 bin dolar kazanabileceğini tahmin ediyor. Söz konusu genç şarkıcının TikTok’ta 39,4 milyon takipçisi bulunuyor. Günlük video paylaşan ve popülerliği sayesinde plak şirketleriyle anlaşan Gray’in paylaşımları toplamda 2 milyardan fazla beğeni aldı.

Pomeranian cinsi köpeğin sayfası olan Jiffpom’un 20 milyon takipçisi bulunuyor. Hesabın takipçi sayısı, Instagram sayfasındaki takipçi sayısının neredeyse 2 katı. Yayınlanan raporda Jiffpom’un paylaşım başına 100 bin dolar kazanabileceği öngörülüyor.

Takipçi başına 0,005 dolar kazanılabilir

Yayınlanan raporda 19 yaşındaki Hintli Bollywood aktristi Aashika Bhatia’nın bir yıla kadar platformdaki en popüler kullanıcı olacağı öngörülüyor. 194 milyon takipçiye ulaşacağı düşünülen genç aktristin şu an 14 milyondan fazla takipçisi bulunuyor ve her gün on binlerce yeni takipçi kazanıyor.

Bhatia, şaka videolarının yanı sıra dudak hareketlerini şarkılara uydurarak da videolar çekiyor. Bhatia gibi kullanıcıların popülerliği de video formatlarının basitliğiyle ilişkilendiriliyor. Kolay video tasarımları, içeriklerin dakikalar içerisinde oluşturulmasını sağlıyor ayrıca fiziksel şakalar da bu tür kullanıcıların dil bariyerlerini aşarak tüm dünyada izlenebilmesini sağlıyor.

Morning Consult, popüler TikTok yıldızlarının sponsorlu içeriklerinde takipçi başına 0,005 dolar ücretlendirme yapabileceklerini tahmin ediyor. Bu da Bhatia’nın tahmin edilen 194 milyon takipçiye ulaşması durumunda sponsorlu paylaşımlarından 973 bin dolar kazanabileceği anlamına geliyor.

TikTok’un popülerliği

Pekin merkezli ByteDance’in sahibi olduğu TikTok’un değeri, 2018 yılında Japonya’nın en zengin insanı Masayoshi Son’un yatırımıyla 75 milyar dolara ulaşmıştı. Platformun aktif kullanıcı sayısının 800 milyon olduğu tahmin ediliyor ki bu, Twitter ve Snapchat’in toplamından daha fazla aktif kullanıcıya sahip olduğu anlamına geliyor.

Platform, çocukların verilerini topladığı gerekçesiyle ABD’de 5,7 milyon dolar gibi bir cezayla karşılaşmıştı. TikTok, ayrıca Çin hükûmetiyle ilgili olumsuz içeriklerin sansürlendiği yönünde eleştirilere de maruz kalmıştı.

Günümüzün popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Snapchat’in kurucularından Evan Spiegel, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir konuşmasında TikTok’un çok büyük bir hayranı olduğunu ve Instagram’ı geçeceğini düşündüğünü dile getirmişti. Spiegel’in TikTok hayranlığıyla ilgili daha detaylı bilgilere buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Popüler bir TikTok kullanıcısına neredeyse bir milyon dolar gibi bir miktar vermek okuyunca size biraz absürt gibi gelse de pazarlama ajansı Digitas UK’in strateji ortağı James Whatley öyle düşünmüyor. Markaların, TV ve reklam panoları gibi geleneksel medya araçlarından dijital medyaya geçiş yaptığını söyleyen Whatley, popüler TikTok kullanıcılarının gücünü şöyle açıklıyor:

“TikTok’ta ‘challenge’lar var. Örneğin popüler bir kullanıcıya diyet kola şişesiyle challenge yapması için ücret ödeyebilirsiniz. Kullanıcı bunu yapar yapmaz takipçileri bu videoyu görecek ve buna katılmak isteyecekler. Daha sonra onların kullanıcıları yapmak isteyecek bir anda kendinizi bir viralin içerisinde bulacaksınız.”

Danışmanlık şirketi Deloitte’in teknoloji araştırma yöneticisi Paul Lee, bahsedilen uçuk miktarların sadece bir avuç TikTok kullanıcısı tarafından kazanılabileceğini ancak bu kişilerin çok büyük paralar kazanacağını söyledi.