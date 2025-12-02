Instagram Gönderilerine Tarihi Değişiklik Geliyor: Keşfete Düşme Hilelerini Unutun

Instagram, en çok kullanılan özelliklerinden olan hashtag'lerde tarihi değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Artık gönderilerdeki hashtag'lerde sınırlama olacak.

Instagram, uzun yıllardır dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri konumunda yer alıyor. Platformun en önemli özelliklerinden biri de şüphesiz en baştan beri hashtag’ler olmuştur. Hashtag’lerin; paylaşımlarınızın o konuya ilgili insanlara görünmesi, sevdiğiniz alandaki benzer içeriklere ulaşmanızı sağlaması gibi yararları var.

Şimdi ise Instagram’a tarihi bir değişiklik geleceği ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar, gönderi paylaşırken artık eklenen hashtag sayısında bir sınırlama olacağını fark etti. Bu değişiklik, şimdilik az sayıda kullanıcıda yer alıyor. Bu da şirket tarafından test edilen bir özellik olabileceğinin göstergesi.

Maksimum 3 hashtag eklenebilecek

Paylaşılan ekran görüntülerine baktığımızda yeni değişiklikle birlikte artık Instagram’daki gönderilere maksimum 3 adet hashtag eklenebileceği görülüyor. Bundan fazlasını eklemek mümkün olmayacak. Yani gönderilerde en fazla 3 tane hashtag yer alabilecek. Eğer gönderilerinizi hashtag’le doldurmayı seviyorsanız bu sizin için üzücü bir özellik.

Hashtag’ler eskiden insanların benzer hesapları ve gönderileri bulmak için kullandığı çok önemli bir özellikti. Hâlâ sık kullanılsalar da bu durum yavaş yavaş değişti ve yerini influencer’ların hakim olduğu bir alana bıraktı. Yeni gelişme hashtag’lerin artık iyice geçmişte kalabileceğini gösterdi.

Henüz Insstagram’dan bu özelliğe ilişkin resmî bir açıklama olmadığını da belirtelim. Bu yüzden ne zaman geleceğini, kimlerde test edildiğini, gerçekten kullanıma sunulup sunulmayacağını bilmiyoruz. Ayrıca neden böyle bir değişikliğin düşünüldüğü de belirsiz. Tahminde bulunacak olursak muhtemelen hashtag spamlayanların önüne geçmek için alınmış bir önlem olabilir.