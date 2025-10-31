WhatsApp, Instagram ve Facebook'un Yapay Zekâ Özellikleri Nihayet Türkiye'ye Geldi!

Meta'nın WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta yapay zekâ özelliklerine erişmeyi sağlayan Meta AI'ın nihayet ülkemizde sunulmaya başladığı açıklandı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi çok kullanılan platformların sahibi Meta, aynı zamanda yapay zekâ konusunda da önde gelen bir firmaydı. Öyle ki Meta AI ismi verilen yapay zekâ özelliklerini üç büyük uygulamasına da entegre etmeye başlamıştı. Uzun süredir Instagram, WhatsApp ve Facebook’ta üretken yapay zekâ kullanılabiliyordu. Ancak Meta AI’a ülkemizde erişim olmadığı için biz bu özelliklere ulaşamıyorduk.

Beklenen gün nihayet geldi. Meta, Meta AI yapay zekâ özelliklerini nihayet ülkemize getirmeye başladığını duyurdu. Türkçe dil desteğiyle birlikte yakında herkes bu özellikleri WhatsApp, Instagram ve Facebook’ta kullanabilecek.

Meta AI, kademeli olarak sunulacağı için herkese gelmesi biraz zaman alabilir

Meta’nın yaptığı açıklamaya göre Meta AI yapay zekâ özellikleri, dün itibarıyla Türkiye’deki kullanıcılara kademeli olarak sunulmaya başladı. Şimdilik sadece sınırlı sayıda kullanıcı tarafından erişilebilir durumda. Önümüzdeki günlerde yavaş yavaş daha fazla kullanıcıya gelecek, muhtemelen birkaç hafta içinde de geniş çapta kullanıma açılmış olacak. Üç büyük uygulama dışında direkt resmî Meta AI sitesi üzerinden de yapay zekâya ulaşmanız mümkün.

Meta AI, tıpkı ChatGPT ve Google Gemini modelleri gibi kullanıcılara her konuda yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zekâ aracı. Örneğin WhatsApp’ta Meta AI ile sohbet edip ona sorular sorabiliyor, ondan sizin için görsel oluşturmasını isteyebiliyor ve daha fazlasını yapabiliyorsunuz. Instagram’da ise yine sorular sorup sohbet etme, sizin için metin yazmasını sağlama, görsel düzenleme ve daha birçok yapay zekâ özelliği sunuluyor.

Meta AI’ın Türkiye’ye gelişiyle ilgili aktarabileceklerimiz şu anlık bu kadar. Siz de sitesini kontrol ederek erişime açılıp açılmadığını görebilirsiniz. Eğer hâlâ yoksa çok yakında açılacaktır. Özellikler geniş çapta kullanıma sunulduğunda onlar hakkında size daha fazla bilgi vereceğiz.