Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

WhatsApp, Instagram ve Facebook'un Yapay Zekâ Özellikleri Nihayet Türkiye'ye Geldi!

Meta'nın WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta yapay zekâ özelliklerine erişmeyi sağlayan Meta AI'ın nihayet ülkemizde sunulmaya başladığı açıklandı.

WhatsApp, Instagram ve Facebook'un Yapay Zekâ Özellikleri Nihayet Türkiye'ye Geldi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi çok kullanılan platformların sahibi Meta, aynı zamanda yapay zekâ konusunda da önde gelen bir firmaydı. Öyle ki Meta AI ismi verilen yapay zekâ özelliklerini üç büyük uygulamasına da entegre etmeye başlamıştı. Uzun süredir Instagram, WhatsApp ve Facebook’ta üretken yapay zekâ kullanılabiliyordu. Ancak Meta AI’a ülkemizde erişim olmadığı için biz bu özelliklere ulaşamıyorduk.

Beklenen gün nihayet geldi. Meta, Meta AI yapay zekâ özelliklerini nihayet ülkemize getirmeye başladığını duyurdu. Türkçe dil desteğiyle birlikte yakında herkes bu özellikleri WhatsApp, Instagram ve Facebook’ta kullanabilecek.

Meta AI, kademeli olarak sunulacağı için herkese gelmesi biraz zaman alabilir

mta

Meta’nın yaptığı açıklamaya göre Meta AI yapay zekâ özellikleri, dün itibarıyla Türkiye’deki kullanıcılara kademeli olarak sunulmaya başladı. Şimdilik sadece sınırlı sayıda kullanıcı tarafından erişilebilir durumda. Önümüzdeki günlerde yavaş yavaş daha fazla kullanıcıya gelecek, muhtemelen birkaç hafta içinde de geniş çapta kullanıma açılmış olacak. Üç büyük uygulama dışında direkt resmî Meta AI sitesi üzerinden de yapay zekâya ulaşmanız mümkün.

Meta AI, tıpkı ChatGPT ve Google Gemini modelleri gibi kullanıcılara her konuda yardımcı olmak için tasarlanmış bir yapay zekâ aracı. Örneğin WhatsApp’ta Meta AI ile sohbet edip ona sorular sorabiliyor, ondan sizin için görsel oluşturmasını isteyebiliyor ve daha fazlasını yapabiliyorsunuz. Instagram’da ise yine sorular sorup sohbet etme, sizin için metin yazmasını sağlama, görsel düzenleme ve daha birçok yapay zekâ özelliği sunuluyor.

Meta AI’ın Türkiye’ye gelişiyle ilgili aktarabileceklerimiz şu anlık bu kadar. Siz de sitesini kontrol ederek erişime açılıp açılmadığını görebilirsiniz. Eğer hâlâ yoksa çok yakında açılacaktır. Özellikler geniş çapta kullanıma sunulduğunda onlar hakkında size daha fazla bilgi vereceğiz.

Instagram Hikâyelerine Yapay Zekâyla Görsel ve Video Düzenleme Eklendi! Instagram Hikâyelerine Yapay Zekâyla Görsel ve Video Düzenleme Eklendi!
Whatsapp Instagram Facebook Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Duygu ve Düşüncelerimizi En Doğru Şekilde İfade Edebilmek İçin Bilmemiz Gereken ‘Anlatım Teknikleri’ ve ’Anlatım Biçimleri’

Steam Cadılar Bayramı İndirimlerinde 5 Dolardan Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar!

Steam Cadılar Bayramı İndirimlerinde 5 Dolardan Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar!

Kasım 2025'te Netflix'ten Kaldırılacak Filmler ve Diziler

Kasım 2025'te Netflix'ten Kaldırılacak Filmler ve Diziler

Xiaomi, Türkiye'de Televizyon Satacak: İşte Gelecek İlk Modeller!

Xiaomi, Türkiye'de Televizyon Satacak: İşte Gelecek İlk Modeller!

Togg'un Özel Üretim T10X Versiyonu İlk Kez Görüntülendi: Kapısız Limuzin!

Togg'un Özel Üretim T10X Versiyonu İlk Kez Görüntülendi: Kapısız Limuzin!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim