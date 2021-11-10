Instagram, uygulamada aşırı zaman geçiren kullanıcılara uyarı niteliğinde yeni bir özellik test ediyor. 'Mola Ver' isimli bu yeni özellik, tercih eden kullanıcıları belirli zaman aralıklarıyla uyaracak.

Instagram son dönemde arka arkaya getirdiği yeniliklerle hareketli bir dönem geçiriyor. Video odaklı özelliklerin yanında bağlantı ekleme özelliğinin tüm kullanıcıların kullanımına sunulması, gelen yeni hikaye çıkartmaları derken, Meta'nın Instagram'ı TikTok benzeri platformlarla kızışan rekabette yeni bir dönem başlatmak istiyor gibi görünüyor.

Gelen son özellik ise bir nevi platformun kullanıcılarına 'sizi düşünüyoruz' deme şekli. Son dönemde türlü eleştirilere maruz kalan Instagram'ın yeni özelliği 'Mola Ver' ismini taşıyor ve kullanıcılara seçilen zaman aralıklarıyla 'bu kadar yeter, hadi biraz mola ver' diyor.

Özellik tercihe göre kullanılacak:

Instagram CEO'su Adam Mosseri tarafından duyurulan yeni özellik, henüz test aşamasında ve sınırlı sayıda kullanıcının kullanımına sunulmuş durumda. Mosseri, test aşamasında olan özelliği ''Bu hafta Instagram’da, şahsen beni çok heyecanlandıran bir şey test etmeye başladık. Buna “Mola Ver” diyoruz, ve tam olarak aklınızdan geçen şeyi yapıyor. Kullanmayı tercih ederseniz, uygulamada belirli bir süre (10, 20, 30 dakika) geçirdikten sonra Instagram’a ara vermenizi teşvik edecektir. Bu konuda üçüncü taraf uzmanlarla çalıştık ve mola vermeyi nasıl planlayacağımız konusunda da tavsiyeler aldık. Ve eğer test kapsamındaysanız, bunu önümüzdeki günlerde göreceksiniz.'' sözleriyle duyurdu.

Bu açıklamadan da anlayacağımız üzere özellik kullanıcıların tercihine bağlı olarak kullanılacak. Özellik aktifken uyarı anında kullanıcılara ''Biraz derin nefes al’, ‘Düşüncelerini yaz’, ‘En sevdiğin şarkıyı dinle’, ‘Yapılacaklar listendeki bir şeyi yap’ gibi tavsiyeler verilecek. Büyük bir 'heyecan' ile tanıtılan özellik tüm kullanıcılar için aralık ayında gelecek.