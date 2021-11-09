Instagram'a uzun süredir beklenen içerik üreticilere abone olma özelliği sonunda geliyor. Sevdiğiniz içerik üreticisine abone olmak için ödemeniz gereken aylık ücret de açıklandı.

Sosyal medya platformu Instagram, bu yıl içinde yaptığı bir açıklamada içerik üreticilerine abone olunmasını sağlayan bir özellik düşündüklerini duyurmuştu. Bu özelliğin ne zaman geleceğini merakla beklerken bugün Instagram, uygulama mağazalarında bir güncelleme yaptı ve ‘Uygulama içi satın alımlar’ bölümüne ‘Instagram Subscriptions (Abonelikleri)’ bölümlerini ekledi.

Instagram’ın uygulama mağazalarında yaptığı değişiklik, yalnızca yurt dışı için de geçerli olmadı. Instagram, içerik üreticilerine abone olmanızı sağlayacak özelliğinin Türkiye'deki aylık abonelik fiyatlarını açıkladı. Uygulama mağazasında yer alan bilgiye göre Instagram’da bir içerik üreticisine abone olmak, aylık 10,99 TL karşılığında gerçekleştirilebilecek. Yurt dışındaysa bu fiyat 0,99 dolar olacak.

Farklı abonelik paketleri de olabilir:

Öte yandan Türkiye ve yurt dışı uygulama mağazalarındaki listeleme arasında önemli bir fark bulunuyor. Yurt dışı uygulama mağazalarında da 4 adet abonelik listelenmiş olsa da paketlerden birinde 4,99 dolarlık abonelik bedelinin yazdığı görülüyor. Bu da Instagram’ın farklı abonelik paketleri sunabileceğine işaret ediyor. Fakat şimdilik bu konu hakkında bir bilgi yok.

Instagram, genellikle yeni özelliklerini sınırlı sayıdaki içerik üreticisiyle birlikte test ediyor. Dolayısıyla Instagram’daki abonelik özelliği yayınlandığı anda yalnızca sınırlı sayıda içerik üreticisinde kullanılabilir olabilir. Özellik sorunsuz ilerlediği takdirde kısa süre içinde tüm içerik üreticilerine abone olma özelliği yayınlanacaktır.

Instagram, yaz aylarında aboneliklerle bağlantılı olabilecek bir özelliği daha test ediyordu. ‘Özel Hikâyeler’ isimli bu özellik, yalnızca içerik üreticilerine abone olan kişiler tarafından görüntülenebilecekti. Bu özellik hakkındaysa şu an için herhangi bir bilgi bulunmuyor.