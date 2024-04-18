Instagram'da Taylor Swift'in yeni albümü The Tortured Poets Department için bir etkinlik başladı. Swift'in hesabına giren kullanıcılar, bir sayaç ve Threads'e yönlendirme butonu görüyorlar.

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, 19 Nisan'da yeni albümü The Tortured Poets Department'i sevenleriyle buluşturacak. Hâl böyle olunca Taylor Swift hayranlarını büyük bir heyecan sarmış durumda. Ancak tek heyecanlanan, Taylor Swift ve hayranları değil.

Sosyal medya devi Meta, Taylor Swift'in yeni albümü için kendince bir kutlama yapmaya başladı. Bazı kullanıcılar, Instagram'da Taylor Swift'in resmî sayfasına girdiklerinde The Tortured Poets Department albümüyle ilgili dikkat çeken bir detayla karşılaşmaya başladılar.

Threads'e yönlendirme yapılıyor

Instagram'da Taylor Swift'in hesabına girip sayfayı yenileyen kullanıcılar, geriye doğru sayan bir sayaç ve Threads'e yönlendirme yapan bir buton görmeye başladılar. Bu yönlendirme butonuna dokunan kullanıcılar, Threads'te The Tortured Poets Department albümüyle ilgili yapılan paylaşımları görüntüleyebiliyorlar.

Yalnız bir dipnot olarak belirtelim; Meta'nın Taylor Swift için oluşturduğu jest, tüm Instagram kullanıcılarında görünmüyor. Yaptığımız kontrollerde, yönlendirme sayfasının bazılarımız için açıldığını, bazılarımız için açılmadığını gördük.

Instagram'daki Taylor Swift kutlamasına ilişkin video: