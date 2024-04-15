Meta, Threads'i Türkiye'de kullanımdan kaldıracağını açıkladı. Şirketin açıklamasına göre Rekabet Kurumu cezası nedeniyle böyle bir karar alındı.

Geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Rekabet Kurumu tarafından Meta'ya yönelik bir soruşturmanın tamamlandığından bahsetmiştik. Rekabet Kurumu, Instagram'a bağlı mikroblog platformu Threads'e geçici tedbir uygulanmasına karar vermişti.

Bugünse Meta'dan, Threads ile ilgili yeni bir hamle geldi. Şirket, Threads'in Türkiye'deki kullanımının bir süreliğine kapatılacağını açıkladı. Uygulama üzerinden kullanıcıları bilgilendirmeye başlayan Meta, platformun 29 Nisan itibarıyla Türkiye'de kullanılamayacağını belirtti.

Threads uygulamasındaki bildirim şu şekilde:

Düzenleyici kurum kararı nedeniyle Threads artık Türkiye'de kullanılamayacak



Rekabet Kurumunun kararı nedeniyle, Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak. Profilin devre dışı bırakılacak fakat bilgilerini indirebilir ve profilini istediğin zaman silebilirsin. Türkiye'deki Threads topluluğuna değer veriyoruz ve yakında geri dönmeyi umuyoruz.

Threads uygulaması üzerinde karşımıza çıkan "Daha fazla bilgi al" butonuna dokunduğumuzda, buradaki bağlantıya yönlendirildik. Buradaki açıklamalara baktığımızda yukarıdakilerden çok da farklı bir şey görmüyoruz. Meta, platformun Türkiye'de kullanımdan kaldırılacağını, uygulama indirmelerin ve paylaşım yapmanın mümkün olmayacağını beyan ediyor.

Rekabet Kurumu, Meta'ya neden soruşturma açmıştı?