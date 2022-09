Meta'nın ortaya çıkan iç raporlarından birisi, Instagram'ın TikToklaşmakta pek de başarılı olamadığının itirafı niteliğini taşıyordu. Rapor, platformdaki sorunlardan bahsediyordu.

Uzun bir süredir rakip platformlardan özellik ‘ödünç alma’ politikasını sürdürmeye devam eden Instagram, son zamanlardaysa TikToklaşmasıyla gündemde. Fotoğraf paylaşım uygulaması olarak çıkışını yapan platform, her geçen gün yeni bir TikTok benzeri özelliğiyle gündeme geliyor. Bunun da ötesinde platform, TikTok’tan araklanan videolarla dolup taşıyor.

Öte yandan Instagram, ortaya çıkan bir belgeye göre bu durumun da fazlasıyla farkında. Wall Street Journal tarafından elde edilen Meta içinden bir rapor, Instagram’daki mevcut durum ve kullanıcı deneyimi hakkındaki sorunların şirket içinde de ele alındığını gösterdi. Raporun özeti, Instagram’ın TikToklaşmaya çalışmasının şu anda pek de başarılı sonuçlar sunmadığına işaret ediyordu.

Instagram’da geçirilen zaman, TikTok’tan 10 kat daha az:

Ağustos ayında yayınlanan ve “Creators x Reels State of the Union 2022” başlıklı raporda yer alan bilgilere göre Instagram kullanıcıları, her gün toplam 17,6 milyon saat Reels izliyorlar. Fakat bu sayı, TikTok’un neredeyse 10 kat altında kalıyor. Belge, TikTok kullanıcılarının günde 197,8 milyon saat içerik tükettiğini gösteriyor.

Raporun ortaya çıkmasıyla bazı başlıklar hakkında açıklama yapan Meta sözcüsü Devi Narasimhan, izleme saatlerinin güncel ve küresel kapsamlı olmadığını paylaştı. Öte yandan güncel izlenme saati sayısını paylaşmaktan kaçındı. Devi, Reels etkileşiminin şu anda aydan aya artmakta olduğunu ifade etti.

Instagram’daki içeriklerin pek çoğu da aslında Instagram için üretilmiyor:

Rapor, Instagram’da paylaşılan içeriklere de bir ışık tutuyor. Meta’nın kendisi bile Reels içeriklerinin neredeyse üçte birinin başka bir platformda üretildiğini açıklıyor. Bunların büyük bir çoğunluğuysa TikTok’tan geliyor. Meta, TikTok logosunu taşıyan içerikleri geri plana atmaya başlamış olsa da bu önlemin kullanıcılar için pek de caydırıcı olmadığı görülüyor.

Peki içerik üreticileri bu konuda ne diyor?

Wall Street Journal’a konuşan içerik üreticisi Landen Purifoy, Instagram’ın neden bu konuda başarısız olduğunu kendi gözünden aktardı. Hem TikTok, hem YouTube Shorts hem de Instagram için içerik üreten Purifoy, paylaştığı bir videonun Instagram dışındaki diğer platformlarda milyonlarca izlenme aldığını paylaştı. Fakat Instagram’da aynı videonun izlenme sayısı 100 bini bile aşamadı. Purifoy, dolayısıyla “Kimse Instagram için orijinal içerik üretmeyecek. Anlam vermiyor.” ifadelerini kullandı.

Instagram’ın içerik üreticilerine teşvik için ayırdığı 1 milyar dolar bile işe yaramadı:

Instagram, bu yılın başında içerik üreticilerini platformda orijinal içerik üretmeye teşvik etmek için 1 milyar dolarlık bütçe ayırmıştı. Doğrudan içerik üreticilerine ödenmek üzere ayrılan bu para, Meta raporuna göre daha yarısına bile ulaşamadı. Instagram, yıl sonuna kadar ayırdığı bu paradan sadece 120 milyon dolar harcadı. Öte yandan aynı Meta sözcüsü, 120 milyon dolar bilgisinin de güncel olmadığını açıkladı. Fakat yine güncel bir bilgi sunmaktan kaçındı.