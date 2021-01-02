Instagram'da paylaşılan senenin en güzel fotoğraflarını kolaj haline getirerek kullanıcıların paylaşmasına olanak sunan bazı üçüncü parti uygulamaların, kullanıcıların hesaplarını hacklediği ortaya çıktı.

Çoğu zaman bir zararı olmadığına inanarak kullandığımız bazı üçüncü parti uygulamalar, kişisel bilgilerimizi ve hatta bağlayarak kullandığımız sosyal medya hesaplarımızı tehlikeye atıyor. Bilinçsizce hesap bilgilerimizi paylaştığımız bu uygulamalar, hesapları ele geçirerek kullanıcıları mağdur ediyor.

Benzer şekilde çalışan ve son dönemlerde popülerleşen bazı üçüncü parti uygulamalarının da pek çok kullanıcının Instagram hesabını hacklediği ortaya çıktı. Instagram'da geçen bir yılın en güzel fotoğraflarının kolajını yapan ve kullanıcıların bu kolajı hesaplarında paylaşmalarına olanak sağlayan bazı uygulamalar, anlaşılan o ki ne yazık ki göründüğü gibi bu masum ve eğlenceli amaç için çalışmıyor. Bu sahte uygulamalar, kullanıcıların hesaplarını ellerinden alıyor.

Milyonlarca insanın kullandığı bu uygulamalardan bazıları büyük mağduriyetlere yol açtı ve tek amacı güzel bir kolaj paylaşmak olan pek çok insan Instagram hesabıyla vedalaşmak zorunda kaldı.

Bu türden sorunlarla karşılaşmamak için, özellikle hesaplarımızın giriş bilgilerini de paylaşıp hesaplarımızla bağlayarak kullandığımız uygulamalar konusunda daha hassas davranmalıyız. Güvenilir görünmeyen kaynakların sunduğu uygulamaları tercih etmemeli, bilinçli bir kullanıcı olarak hareket etmeliyiz.

Üçüncü parti uygulama nedir, hep mi riskli?

Üçüncü parti uygulamaları en basit haliyle anlatmak gerekirse, örneğin Android için Google, iOS için Apple tarafından geliştirilmeyen tüm uygulamalar bu cihazlar için üçüncü parti uygulamadır. Yani aslında Facebook ve Instagram da birer üçüncü parti uygulama olarak geçiyor. Fakat burada dikkat etmemiz gereken asıl nokta, bu uygulamaların geliştiricilerinin 'güvenilirliği'.

Üçüncü parti uygulamalar tabii ki her zaman riskli değil ancak özellikle hiç okumadan kabul ettiğimiz kişisel verilerin kullanımı hakkındaki o metinlerde bulunan pek çok madde, bu uygulamaları tehlikeli hale getirebiliyor.

Facebook, Google, Instagram gibi devlerin bile geçmişte kişisel verilerimizi izinsiz kullanmakla ilgili oldukça zor zamanlar geçirdiğini düşünürsek, çok da bilmediğimiz geliştiricilerin bu uygulamalardan edindikleri verileri ne şekilde kullanabileceğini mutlaka ölçüp tartmamız gerekiyor.