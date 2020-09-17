Kısa süre önce dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram ve Facebook çökmüştü. Dünya genelinde yaşanan bu sorunun ardından kullanıcılar Twitter’a akın edip, yaşanan aksaklığı burada gündeme getirdi.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram ve Facebook, kısa süre önce erişim sıkıntısı yaşamaya başladı. Sorun başta Amerika ve Avrupa’da olmak üzere tüm dünyada etkisini gösterirken, kısa bir süre sonra çözüldü.

Instagram ve Facebook’un çöktüğünü fark eden binlerce kullanıcı da soluğu Twitter’da almış gibi görünüyor. Yaşanan sorunla ilgili pek çok yorum gelirken kullanıcılar Downdetector’da de sosyal medya platformlarında sorun olduğuna ilişkin bildirimde bulundu.

Instagram ve Facebook’ta ne gibi sorunlar yaşandı?

Kullanıcılardan gelen geri bildirime göre Facebook’a erişilemiyordu. Instagram ise bazı noktalarda erişilebiliyor olsa da özellikle “Akış Yenilenemiyor” hatasıyla bizleri karşılıyordu.

Twitter’da ne gibi paylaşımlar yapıldı?

Instagram ve Facebook’un çökmesinin ardından Twitter’a akın eden kullanıcılar, burada konuyla ilgili pek çok paylaşım yaptı. Bu paylaşımlardan bazılarını sizlerle paylaşıyoruz.