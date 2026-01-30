Instagram Yakın Arkadaşlar Özelliğine Arkadaşlar Arasında Kavga Çıkaracak Özellik Geliyor!

Instagram, "Yakın Arkadaşlar" özelliğine büyük bir yenilik getirecek. Yakında kendinizi başkalarının Yakın Arkadaşlar listesinden kaldırabileceksiniz.

Meta bünyesinde faaliyet gösteren Instagram, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri konumunda bulunuyor. Bu yüzden de şirketin kullanıcı deneyimini iyileştirmek için sürekli yeni özellikleri uygulamaya getirdiğini görüyoruz. Şimdi ise bunlara bir yenisi daha eklendi.

Mobil uygulamalar hakkındaki özellikleri önceden paylaşmasıyla bilinen Alessandro Paluzzi’nin paylaşımına göre Instagram’ın “Yakın Arkadaşlar” özelliğine kullanıcıları hem mutlu edecek hem de arkadaşlar arasında kavga çıkarabilecek bir özellik gelecek.

Kendinizi başkalarının Yakın Arkadaşlar listesinden kaldırabileceksiniz

Yukarıdan yapılan X paylaşımındaki ekran görüntülerinden de görebileceğiniz üzere Instagram, yakında kullanıcıların kendilerini başkalarının Yakın Arkadaşlar listelerinden kaldırmasına izin vermeyi planlıyor. Direkt Yakın Arkadaşlar özelliği kapsamında yapılan bir paylaşım üzerinden bunu gerçekleştirebileceksiniz.

Yakın Arkadaşlar özelliği, kullanıcıların sadece belli insanları bu listeye ekleyip paylaşımlarını onlara özel olarak yapmasına olanak tanıyordu. Ancak bazen pek yakın olmadığımız insanların bile bu listeye bizi eklediğini görebiliyoruz. Eğer bunu istemiyorsanız yeni özellik çok işinize yarayacak ve kendinizi o listeden kaldırmanızı sağlayacak.

Instagram’ın yeni özelliği şu anda test aşamasında. Geniş çapta ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda bir bilgi yok.