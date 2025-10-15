Instagram, Yetişkin İçerikli Hesaplara Yaş Kısıtlaması Getiriyor

Instagram, genç kullanıcılarına yönelik önlemlerini artırdı. Artık 18 yaş altı kullanıcılar, yetişkin içerikli hesaplardan hiçbir şey görmeyecek, daha az küfürlü gönderiyle karşılaşacak.

Instagram, çocuklar üzerindeki etkileri en çok tartışılan platformlardan biri konumunda. Bu yüzden de şirketten sürekli genç kullanıcılarına yönelik yeni önlemler geldiğini görüyoruz. Şimdi ise bu konuda yepyeni bir adım atıldı. Şirket, genç kullanıcıların hesaplarına gösterilen içeriklerde değişikliklere gitti.

Açıklamalara göre artık bu tarz kullanıcıların hesapları tıpkı 13 yaş üstü yaş sınırlamasına sahip bir film gibi çalışacak. Yeni sistemde çıplaklık, cinsel içerik gibi şeyler içeren gönderiler gençlerden gizlenmeye devam edecek. Ayrıca küfürlü sözler içeren ve riskli hareketlere yer veren içerikler de gençlere önerilmeyecek.

Yetişkin içerikli hesaplar ile genç kullanıcılar arasındaki etkileşim tamamen kesiliyor

Genç kullanıcılar, yetişkin içeriklerine sahip bir hesaba girdiklerinde bir uyarıyla karşılaşacaklar. Bu uyarıda o hesaptaki içeriklerin 18+ olduğu ifadelerine yer verecek ve içerikler görüntülenemeyecek. O hesap sahibiyle mesajlaşmaya çalışıldığında da aynı uyarı çıkacak. Yani mesajlaşmak da mümkün olmayacak. Bu kişlierin yorumlarını da görmeyecekler. Kısacası Instagram, yetişkin içerikli hesaplar ile genç kullanıcılar arasındaki etkileşimi tamamen kesiyor.

Instagram, geçen yıl itibarıyla 18 yaşın altındaki tüm kullanıcıları “genç kullanıcı” kategorisine dahil etmişti. Yani reşit olmayan herkesin yeni sistemden etkileneceğini söyleyebiliriz. Genç hesaplar, varsayılan olarak gizli olarak ayarlanıyor ve akşam 22.00’den sabah 7.00’ye kadar bildirimleri sessize alma, yabancılardan DM’leri engelleme gibi birçok güvenlik özellikleriyle geliyordu. Yeni sistem ise bu hesapları çok daha kısıtlayıcı hâle getiriyor.

Bunlar dışında platform; alkol veya gore gibi çocuklar için uygun olmayan terimlerin arama sonuçlarına da kısıtlamalar getirecek ve herhangi bir şey görmemelerini sağlayacak. Ayrıca yeni bir “Sınırlı İçerik” seçeneği de ekleniyor. Bu seçenek, ebeveynlerin çocuk hesaplarında açabileceği bir filtreleme sistemi olacak. Sistemde, gençler biraz bile onlara uygun olmayan gönderileri göremeyecek, yorum atamayacak.