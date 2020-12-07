Intel Core i9-11900K'nın Geekbench Sonuçları Ortaya Çıktı

Intel'in önümüzdeki yılın başlarında raflardaki yerini alması beklenen 11. nesil Rocket Lake işlemcisi i9-11900K'nın Geekbench sonuçları ortaya çıktı. 8 çekirdek, 16 iş parçacığıyla gelen işlemci, maksimum 5 GHz frekans hızında çalışabiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Intel'in önümüzdeki dönemlerde piyasaya sürülecek 11. Nesil Rocket Lake işlemci ailesinin tepe modeli Intel Core i9-11900K'nın Ashes of the Singularity oyun testi sonuçları çevrimiçi ortamda sızdırıldı. Sızıntılarla ünlü Twitter kullanıcı Tum_Apisak tarafından paylaşılan sonuçlar, işlemcinin özelliklerini gözler önüne seriyor.

Görüntülere baktığımızda Intel'in yeni işlemcisinin 3,5 GHz'lik taban frekans hızında çalıştığını görebiliyoruz. 1080p ve 1440p olmak üzere iki farklı testte de 60 FPS sınırını geçmeyi başaran işlemci, bir önceki nesil i9-10900K'ya kıyasla önemli bir gelişme gösterirken iş AMD'nin 32 iş parçacığına sahip canavar Ryzen 9 5950X modeline gelince 1080p kare hızında %11,1'le geride kalıyor.

Intel Core i9-11900K'nın Geekbench 5 sonuçları ortaya çıktı:

Ashes of The Singularity testlerinin CPU performansı için kesin sonuçlar sunmadığını da belirtelim. Bu noktada Twitter kullanıcısı, aynı zamanda işlemcinin Geekbench 5 sonuçlarını da paylaştı. Sonuçlar işlemcinin 8 çekirdek ve 16 iş parçacığıyla birlikte geleceğine işaret ediyor. HP Omen 30L bilgisayarda test edilen ve 3,4 GHz'lik taban frekans hızına sahip olan i9-11900K'nın 5,0 GHz'e kadar hız aşırtmayı desteklediğini paylaşılan görüntülerden görebiliyoruz.

Bu sızıntıların güvenli olup olmadığını henüz bilinmiyor ancak Intel'in en iyi oyun işlemcisi olma tacını bir kez daha ele geçirme şansı bulunuyor. Zira bir önceki i9-10900K modeli bile günümüzün en güçlü işlemcilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Ayrıca bu kartın hâlâ geliştirme aşamasında olduğunu ve piyasaya sürülecek olan nihai modelin daha yüksek performans sunabileceğini de belirtelim. Tüm bu soruların yanıtı almak ve işlemcinin gerçek dünyada neler yapabileceğini görmek için biraz daha beklememiz gerekiyor.