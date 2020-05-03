Intel'in, Moovit'i 1 Milyar Dolara Satın Alacağı Konuşuluyor

Teknoloji devi Intel'in, dünya çapında 800 milyon kişiye yapay zekâ ve büyük veri yardımıyla kentsel ulaşım tavsiyeleri veren uygulamasıyla tanınan İsrail merkezli Moovit'i 1 milyar dolara satın alacağı konuşuluyor. Satışın önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

Dünyadaki 'akıllı ulaşım' sektöründe büyük bir el değiştirmenin arifesinde olabiliriz. Çeşitli haberlere bakılırsa ABD'li teknoloji devi Intel, İsrail merkezli Moovit'i 1 milyar dolara satın almak üzere. Moovit, dünya çapında 800 milyon kişiye toplu taşıma ve kentsel ulaşım konusunda ipuçları veren bir uygulamaya sahip. Bu uygulama, yapay zekâ ve büyük veri desteğiyle trafiği takip ediyor. Satışın önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

TechCrunch'ın konu hakkında bilgi edinmek için Moovit CEO'su Nir Erez ve Intel sözcüsüne ulaşmaya çalıştığı belirtiliyor. Moovit'in sözcüsü, konu hakkındaki iddiaları yalanlamayarak 'Konu hakkında şu anda yorum yapmıyoruz. Ancak bir şeyler değişirse sizi mutlaka haberdar edeceğim' dedi. TechCrunch'a konuşan kaynaklar, satış anlaşması kapsamında Moovit'in Intel'in İsrail'deki otomotiv merkezinin bir parçası haline gelecek. Burası da, Intel'in 2017 yılında 15,3 milyar dolara satın aldığı otonom araç şirketi Mobileye'ın denetiminde.

Moovit, Mobileye ve Intel'le birlikte çalışıyordu

Moovit'in İsrail'deki merkezde ne yapacağı netleşmese de, şirketin sunduğu en önemli hizmet olan güvenilir ve gerçek zamanlı trafik verisi ve akıllı rotalandırmanın otonom sürüş için bir hayli önemli olması beklenebilir. Üstelik, Moovit daha önce de Intel ve Mobileye ile birlikte çalışmaya başlamıştı. Şirkete 2018 yılında 50 milyon dolarlık bir fon sağlayan Intel'in Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Mobileye CEO'su Amnon Shashua, Moovit'in yönetim kuruluna gözlemci olarak dahil olmuştu.

1 milyar dolarlık anlaşma kapsamında, pey akçesi olarak çalışanların son anlaşmadan yüzde 10 pay alacağı belirtiliyor. Moovit'in iki sene önceki piyasa değerinin 500 milyon dolar olduğu belirtiliyordu ancak iki sene içerisinde şirketin değerinin daha da fazla arttığını söylemek abartı olmaz. 2018 yılında Moovit'in iOS, Android ve web uygulamaları 80 ülkedeki 2.000 şehirden toplam 120 milyon kişi tarafından kullanılıyordu. 2020'de bu sayılar 102 ülke, 3.100 şehir, 45 dil ve 800 milyondan fazla kişi olarak güncellendi.

Moovit'e yatırım yapan şirketler arasında Intel'in haricinde BMW, Sound Ventures, Gemini Israel, Sequoia Israel ve LVMH de yer alıyor. Öte yandan, bu satın almanın, COVID-19 salgını nedeniyle hem dünya ekonomisinin hem de ulaşım ve otomotiv sektörünün ağır bir yara aldığı dönemde gerçekleşecek olması dikkat çekiyor. Moovit uygulamasının daha az kullanılması beklenirken, şirket COVID-19'la bağlantılı hizmetlerini de piyasaya çıkararak süreci dengelemeye çalışıyor. Bunlar arasında özel ulaşım verisi yöneticileri, gerçek zamanlı uyarı hizmetleri ve talep üzerine acil durum seferberliği gibi hizmetler yer alıyor.