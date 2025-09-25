Tümü Webekno
Qualcomm, Windows Bilgisayarları Canavar Gibi Yapacak Yeni İşlemcilerini Duyurdu

Qualcomm, Snapdragon X2 Elite ve Snapdragon X2 Elite Extreme isimli yeni işlemcilerini duyurdu. Bu işlemciler, üstün yapay zekâ performansları ve ultra yüksek verimlilikleri ile tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Qualcomm, Windows Bilgisayarları Canavar Gibi Yapacak Yeni İşlemcilerini Duyurdu
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Mobil işlemci sektörünün dev ismi Qualcomm'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte yepyeni laptop işlemcilerini duyurdu. Snapdragon X2 Elite ve Snapdragon X2 Elite Extreme olarak isimlendirilen işlemciler, yüksek performans arayan tüketicileri memnun etmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte Qualcomm'un yeni işlemcilerine yakından bakalım.

Qualcomm tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme'in doğrudan profesyonellere odaklandığını görüyoruz. Çünkü bu işlemci, gelişmiş yapay zekâ görevleri, yüksek yoğunluklu veri analitiği, profesyonel medya düzenleme ve bilimsel araştırma gibi zorlu işlemler için tasarlandı.

Yüzde 75'e varan performans artışı:

Başlıksız-1

Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme, gerçekten çok iyi bir işlemci. Bu bağlamda; 3. nesil Qualcomm Oryon CPU'larla geliştirilen işlemci, aynı güç seviyesinde yüzde 75'e varan performans artışı sunuyor. Qualcomm'un yeni Adreno GPU mimarisi ile önceki nesle göre watt başına 2,3 kat daha yüksek performans ve güç verimliliği sunan işlemci, Hexagon NPU desteği ile 80 TOPS’luk yapay zekâ işlem gücü sağlıyor. Qualcomm'a göre Snapdragon X2 Elite Extreme dizüstü bilgisayarlar için dünyanın en hızlı NPU’su ile karşı karşıyayız.

Qualcomm'a göre Snapdragon X2 Elite Extreme, ultra premium performans sunuyor. Snapdragon X2 Elite ise premium performans için tasarlandı. Rakiplerine kıyasla yüzde 31 performans artışı vadeden işlemcinin verimliliği ise bir önceki nesle kıyasla yüzde 43 daha iyi. Bu işlemcide de 80 TOPS NPU bulunduğunu belirtelim.

Başlıksız-1

Qualcomm, Snapdragon X2 Elite Extreme ve Snapdragon X2 Elite için resmî bir çıkış tarihi açıklamadı. Ancak bu işlemci ile çalışacak dizüstü bilgisayarların 2026'nın ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

İşlemci

