Intel Panther Lake'in Lunar Lake'ten %50 daha hızlı olacağı ortaya çıktı

Intel’in yeni nesil Core Ultra 9 386H işlemcisi Geekbench testlerinde ortaya çıktı. Panther Lake tabanlı bu çip, hem AMD Strix Halo’yu hem de Intel’in Lunar Lake’ini geride bıraktı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Intel’in gelecek nesil Panther Lake mimarisine sahip ilk işlemcisi Core Ultra 9 386H, Geekbench’te ortaya çıktı. Acer Predator Helios laptop içinde test edilen bu model, 16 çekirdekli hibrit mimarisiyle öne çıkıyor. Yapıda 4 performans, 8 verimlilik ve 4 düşük güçlü E-Core bulunuyor.

İşlemci, 4.9 GHz'e kadar çıkan saat hızıyla tek çekirdekte 1600, çok çekirdekte ise 9150 puan alarak dikkat çekti. Bu skorlar, Lunar Lake'e göre %50 daha yüksek performans anlamına geliyor. Ayrıca AMD’nin en güçlü mobil işlemcisi Strix Halo’ya karşı da %16’lık bir avantaj sunuyor.

Intel-Core-Ultra-9-386H-Panther-Lake-CPU-Benchmark-Leak

Panther Lake’in en büyük sürprizi, masaüstü seviyesindeki 24 çekirdekli Raptor Lake ile benzer çok çekirdek performansı sunabilmesi. Bu da mobil segmentte performans sınırlarının yeniden çizildiğini gösteriyor.

Yeni işlemcinin 2026 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. Intel’in bu adımı, mobil platformda hem AMD’ye hem de Apple Silicon’a karşı güçlü bir hamle olarak değerlendiriliyor.

