Intel’in Sunucu Platformu Whitley, Büyük Yeniliklerle Geliyor

Intel ve AMD arasındaki rekabet kızışacak gibi görünüyor. Bazı kaynaklarda Intel’in beklenen Whitley platformu hakkında birtakım iddialar ortaya atıldı. %100’e kadar artış göstererek öne çıkması beklenen Intel’in yeni ürünü hakkında ortaya atılanlar gerçekçi duruyor mu? Performans konusunda yarışan ikiliden kazanan taraf bu kez kim olacak?

Intel'in yaklaşan Whitley platformu hakkında yeni gelen bilgilere göre, sunucu platformu bazı etkileyici sonuçlara sahip olacak gibi görünüyor. 10 nm işlemciyle üretilen Whitley sunucu platformu, Purley'den sonra gelecek ve Intel'in sunucu ekosistemini 10 nm'ye geçirecek. Bu kriterlere dayanarak kullanıcıların eski nesil Xeon parçalarına kıyasla performansta kesinlikle büyük bir artış görmeleri bekleniyor.

Intel'in Sunny Cove mimarisine dayanan Ice Lake CPU'larının, şirketin CPU mimarisinin performans ve güç verimliliğinde büyük kazanımlar göstermesi bekleniyordu. Firma, kullanıcıları Sunny Cove'un devrimci olacağı fikrine zaten alıştırmış olsa da, bunun kapsamlı hali ilk kez ortaya çıktı. Intel'in mevcut sunucu tarafı platformuna Purley dendiğini ve Purley'nin çalışmasını sağlayacak Ice Lake yongasını destekleyecek platformun Whitley olarak adlandırıldığını burada hatırlatalım.

Büyük RAM dizisi ve Microsoft Server OS tarafına baktığımız zaman, söz konusu kısmın 12 çekirdekli / 24 iş parçacıklı bir işlemci olduğu ve bu işlemciyi Ice Lake SP dizisinin alt ucuna yerleştirdiği görülüyor. Fark edebilecğeimiz başka bir noktaysa CPU'nun 2,7 GHz'lik bir turboya sahip olması. Bu, modern Intel işlemcilerin ulaştığı saat hızlarından çok daha az ancak saat hızları bir prototip değerinde ve testlerden sonra kesinlikle artacağı da biliniyor.

Performansta büyük artış olacak

Yeni CPU'nun ne kadar performans elde edebildiğiyse görenleri şaşırtan bir noktada yer alıyor. Intel Whitley Ice Lake SP CPU örneğinin, yaklaşık 28.000 puanlık çok çekirdekli bir puan aldığı bildiriliyor. Bu, bir önceki Purley platform çekirdeğinin neredeyse iki katı olan bir performans anlamına geliyor. Konu hakkında Intel’in AMD’den alarak bünyesine kattığı Jim Keller’ın bir mimari sihirbaz gibi yeteneklerini göstermeye devam ettiği yorumu da yapılıyor.

Ortaya çıkan bilgiler ve kıyaslamalar nihai ürünün uzaktan göstergesiyse, Intel'in 10 nm işlemcileri konusunda iddiasından vazgeçmediğini söyleyebiliriz. Yine de kesin sonuçlar kullanıcı yorumlarıyla netlik kazanacaktır. Gelecek yeni haberleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.