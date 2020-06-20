İnternette ortaya çıkan iddialara göre Acer Swift 5 dizüstü bilgisayarlar, Intel’in yeni Tiger Lake işlemcileri ve Xe grafiklerle 27 Temmuz’da gelecek. İddiaları alevlendiren nokta ise Hollanda sitelerinde yer alan listelemeler oldu.

Son dönemde peşpeşe haberleri çıkan yeni işlemcilerin ardından, adet olduğu üzere bu işlemcileri kullanacak cihazlar hakkında bilgiler paylaşılmaya başlandı. Acer Swift 5 dizüstü bilgisayar da bu ürünlerden biri oldu.

Henüz resmi olarak tanıtımı yapılmamış olan Acer Swift 5, Hollanda’da faaliyet gösteren perakende satış sitesinde listelendi. Bu listelemede cihazın bazı özelliklerine dair bilgiler de yer aldı.

Acer Swift 5, 27 Temmuz’da geliyor (mu?)

Bir süredir hakkında pek çok bilgi ortaya çıkan Tiger Lake işlemcileri, Intel’in Ice Lake serisinin yerini alacak. Öte yandan şu anda Tiger Lake işlemciler de henüz resmi olarak tanıtılmış değil, çıkış tarihleri de bilinmiyor. Yine de bu işlemci ve Xe grafiklerle Battlefield V oynandığını gösteren videolar gördük.

Daha önce yapılan açıklamalarda yeni işlemcinin bu yıl içerisinde piyasada olacağı ifade edilmişti. Tiger Lake’leri görmek için beklememiz gereken süre ise 1 ay kadar kısa bir süre bile olabilir.

İki farklı model listelendi

Central Point adlı Hollanda sitesinde, yeni Tiger Lake işlemciye ve Xe grafiklere sahip olan iki farklı modeli listelendi. Bu modellerden ilki, SF514-55T-77BX model numarasıyla geldi. Sistemin özellikleri ise şöyle:

İşlemci: Core i7-1165F7

RAM: 16 GB

Depolama: 1 TB SSD

Bağlantı: Wi-Fi 6 + Bluetooth 5

Fiyat: 1140 euro

Sitede yer alan ikinci model ise görece daha uygun fiyata ve haliyle de daha düşük sistem özelliklerine sahip. Bu modelin özellikleri şu şekilde:

İşlemci: Core i5-1165G7

RAM: 16 GB

Depolama: 512 GB SSD

Bağlantı: Wi-Fi 6 + Bluetooth 5

Fiyat: 934 euro

Son benchmark testlerinden gelen sonuçlar, yeni nesil Xe grafikler sayesinde dizüstünde oyun deneyiminin daha ileri seviyeye yükseleceğini işaret ediyordu. Bu işlemcilere ve grafiklere sahip dizüstülerin piyasaya çıkmasıyla bu soru da cevaplanmış olacak.