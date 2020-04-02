Acer Predator Triton 500 ve Nitro 5 - Fiyatı ve Özellikleri

Acer'ın oyun odaklı dizüstü bilgisayarları Predator Triton 500 ve Nitro 5, Intel'in yeni 10. nesil işlemcileri ve Nvidia'nın RTX 20 serisi Super GPU'ları ile yenilendi. Sırasıyla 2.599 ve 749 dolar başlangıç fiyatına sahip olan modeller, mayıs ayında raflardaki yerini alacak.

Tayvan merkezli bilgisayar ve donanım üreticisi Acer, sevilen oyun dizüstü bilgisayarları Predator Triton 500 ve Nitro 5’i Intel'in yeni 10. nesil işlemcilerini ve Nvidia'nın RTX 20 serisi Super GPU'larını içerecek şekilde yeniledi.

0.7 inç kalınlığında bir gövdeye sahip olan Predator Triton 500, Nvidia Geforce RTX 2080 Super Max-Q, 2TB NVMe RAID 0 SSD ve 32GB'a kadar DDR4 bellek ile donatıldı. 3 ms tepki süresine sahip 300Hz 15,6 inç ekran ve RGB klavyenin yanı sıra Acer'ın yeni Vortex Flow soğutma teknolojisi ile birlikte gelen Predator Triton 500, hem performans hem de görsellik anlamında kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılamayı vadediyor.

Gövde boyunca yerleştirilmiş üç fanın yanı sıra tamamen metal 4. Nesil Aeroblade 3D fan ve beş ısı borusu içeren yeni bir özel soğutma tasarımı olan Vortex Flow, yeni dizüstülerin önceki versiyonlara göre yüzde 33 daha iyi termal performans göstermesini sağlıyor.

Acer’in uygun fiyatlı oyun dizüstü modeli Nitro 5, 32 GB'a kadar DDR4 RAM, 10. nesil Intel Core i5 CPU ve Nvidia Geforce RTX 2060 GPU ile donatıldı. 512GB SSD ve 1TB HDD depolama alanı sunan dizüstü bilgisayar, en yüksek versiyonda 144Hz yenileme hızında 15,6 inç IPS panele ev sahipliği yapıyor. Mayıs ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak olan Predator Triton 500 ve Nitro 5 için sırasıyla 2.599 dolar ve 749 dolar başlangıç fiyatı belirlendi.

Acer Predator Triton 500 özellikleri

İşlemci: Intel Core i7-10750H

Grafik: Nvidia Geforce RTX 2080 Super Max-Q

RAM: 32GB'a kadar DDR4

Depolama: 2TB'a kadar SSD

Ekran: 15,6 inç 300Hz IPS ekran

Bağlantı: USB Type C, 1x, USB Type A 3x, HDMI, kulaklık jakı, mikrofon jakı

Başlangıç fiyatı: 2,599 dolar

Piyasaya çıkış tarihi: Mayıs 2020

Acer Nitro 5 özellikleri