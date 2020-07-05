Intel Tiger Lake XE, Benchmark Testlerinde AMD’yi Ezdi Geçti

Intel’in 11. nesil Tiger Lake işlemcisinde bulunan Intel Tiger Lake XE ekran kartı, Geekbench üzerinde test edildi. Ekran kartının aldığı sonuç AMD ve NVIDIA’nın eşdeğer ekran kartlarıyla karşılaştırıldığında ortada büyük bir fark görüldü.

Intel’in 11. nesil Tiger Lake işlemcileriyle sunulan Intel XE GPU’su, yeniden benchmark testleriyle karşımıza çıktı. Benchmark testlerinden elde edilen sonuçlar incelendiğinde Intel XE’nin hiç de kötü bir performans sergilemediği gözüktü. Öyle ki Intel’in ekran kartı, NVIDIA’nın çoğu dizüstü bilgisayarlarda bulunan yaygın MX serisi ekran kartlarıyla hemen hemen aynı performansı sunduğu görüldü.

Intel XE ekran kartı, yapılan son benchmarklarla birlikte NVIDIA ve AMD’nin mobil ekran kartlarıyla kıyaslandı. Ekran kartı, Intel’in Core i7-1165G7 işlemcisiyle birlikte testlere girdi. Kartın test edildiği kurulumda 4.266 MHz hıza sahip LPDD4x RAM’lere de yer verildi.

Intel Tiger Lake XE, NVIDIA GeForce MX350’ye karşı:

Intel Tiger Lake XE ekran kartının yapılan ilk karşılaştırılmasında rakibi NVIDIA’nın Pascal GeForce MX350 grafik kartı oldu. Testte daha yüksek frekansa ve daha fazla vRAM’e sahip olan NVIDIA GeForce MX350, bu farka rağmen Intel’in Tiger Lake XE ekran kartını geçmeyi başaramadı.

NVIDIA’nın yaygın bir şekilde dizüstü bilgisayarlarda bulunabilen ekran kartı GeForce MX350, Geekbench 4 OpenCL’de yapılan testten 59.828 puan aldı. Öte yandan Intel’in Tiger Lake XE ekran kartı, aynı testten 59.845 puan alarak NVIDIA’yı ufak bir farkla geçmeyi başardı.

Intel Tiger Lake XE, AMD Ryzen 4000 ‘Renoir’ 7 nm Vega’ya karşı:

AMD Ryzen 4000 Renoir serisinin en hızlı elemanı Ryzen 7 4800U, bünyesinde Vega 8 iGPU barındırıyor. Bu ekran kartı, NVIDIA’yla aynı şekilde Intel Tiger Lake XE’den daha yüksek frekansa sahip. Ancak AMD’nin Vega 8 iGPU’su, Tiger Lake XE’den %30 daha az çekirdek sayısıyla kıyaslamayı biraz daha eşit hale getiriyor.

AMD Vega 8, NVIDIA MX350 ve Intel Tiger Lake XE ile aynı teste girdiğindeyse test, Intel’in AMD’yi ezmesiyle sonuçlandı. AMD’nin Vega 8 ekran kartı testten yalnızca 46.620 puan alabildi. Bu noktada Intel Tiger Lake XE’nin testten 59.845 puan aldığını yeniden hatırlatmakta fayda var.

Tüm bu test sonuçlarından ve Intel Tiger Lake XE’nin Battlefield V gibi bir oyunda 1080p çözünürlükte ortalama 30 FPS vermesinden çıkarabileceğimiz yalnızca bir sonuç var: Intel, AMD ve NVIDIA’ya büyük bir rakip olmaya oldukça yakın.