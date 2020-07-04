Nvidia, AMPERE Kartlarında Samsung ile Çalışacak İddiası

Geçmişte NVIDIA hakkında söyledikleri büyük oranda doğru çıkan bir kaynağa göre firma, yeni AMPERE kartlarda TMSC 7 nm değil Samsung 8 nm altyapıyı kullanacak.

Son yıllarda bilgisayar bileşenleri pazarında yaşanan rekabetin temelinde yeni mimariler ve yeni üretim teknikleri yer alıyordu. Daha küçük silikon yapılar daha hızlı ve daha verimli modellerin üretimini mümkün kılıyordu.

NVIDIA’nın yeni nesil GeForce Ampere ailesi kartlarda TMSC’nin 7 nm yapısını kullanması bekleniyordu. Daha önce NVIDIA hakkında pek de yanılmayan bir kaynak olan kopite7kimi ise firmanın 8 nm Samsung silikonlarını kullanacağını iddia etti.

Samsung nodeları küçülüyor

Samsung’un daha önce kullandığı nodelar 10 nm ölçüye sahip olsa da yeni sistemde boyutları yüzde 20 küçülecek ve 8 nm’ye kadar inecek. Tasarımda başka önemli değişiklikler de gerçekleştirilecek.

Samsung’un her iki node için de belirlediği katman yüksekliği aynı. Kapı yüksekliğini %6 düşüren firma böylece transistör yoğunluğunu milimetrekarede 61 milyonun üzerine çıkarmayı başarıyor. Görünüşe göre NVIDIA, yeni nesil grafik kartlarında, premium olarak tabir edilen en üst grup da dahil olmak üzere Samsung 8LPP kullanacak.

Öte yandan farklı kartlarda farklı yapılar kullanılması ihtimali de henüz masadan kalkmış değil. GA100 modeli TMSC 7 nm ile üretilirken GA 102 için Samsung 8LPP tercih edilmiş olabilir. TMSC’nin transistör yoğunluğu ile 8LPP’nin yoğunluğu arasında pek bir fark yok.

Elektrik özellikleri bilinmiyor

Kartların özelliklerinin belirlenmesinde elektrik tüketimleri ve altyapıları da önemli rol oynuyor. Yeterince ve doğru şekilde beslenmeyen altyapı ne kadar iyi olursa olsun tam performans gösteremiyor. Haliyle hangi yapının daha iyi olacağını şu anda söylemek güç.

NVIDIA, AMD ile arasındaki farkı biraz daha kapatmayı başarırsa Intel’in de işlemci pazarındaki rekabet gücünü arttırabilir. Bu da ileride daha uygun fiyatlı üst düzey donanımlar görmemize yardımcı olacaktır. GeForce Ampere hakkındaki bilgileri ise çok da uzak olmayan bir tarihte kesin olarak göreceğiz gibi duruyor.