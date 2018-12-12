2019’a sayılı günler kala, Türkiye’deki internet kullanıcılarının gündeminde daha adaletli internet hizmetini hangi firmadan, ne kadar bedel ödeyerek alacakları konusu var. Aynı zamanda yeni yıl ile birlikte uygulamadan kalkacak olan AKK sınırlandırmasıyla, faturalarda yeni döneme geçiliyor. Sizin için yaygın şekilde hizmet veren tüm firmaların en uygun paketlerini derledik.

İnternet erişimi, artık her insanın hakkı ve gereksinimi olmuş durumda. Altyapı sahibi olan ya da altyapıyı kiralayarak hizmet veren pek çok servis sağlayıcısı bulunuyor. Tüketici beklentilerinden hareketle, altyapı sahibi kim olursa olsun her şirketin görevi aynı: Uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet sunmak.

Altyapı kalitesinin bir zorunluluk olarak artmaya devam ettiğini düşünürsek, firmaların giderek artan yatırımlarını da doğal karşılayabiliriz. İnternet servis sağlayıcıları, elde ettikleri kârın bir kısmını altyapı ve hizmet kalitesini belirleyen diğer alanlara harcamak zorundalar. Küresel çapta, diğer kıta ve ülkelerde yapılan benzer çalışmalara baktığımız zaman, daha alınacak çok yolun, daha harcanması gereken daha çok paranın olduğunu görüyoruz.

Bir süredir ciddi tartışmalara neden olan, kullanıcının aldığı internet hizmetini doğrudan etkileyen Adil Kullanım Kotası (AKK), altyapı yetersizliği ile ilgili bir durumdu. Ülkemizde, özellikle fiber kabloların bulunduğu bölgelerdeki altyapı sorunu, AKK’nin uygulama gerekliliğini ortadan kaldırmıştı. Durumun farkında olan tüketicilerin sesi, yıllar süren tartışmalardan sonra karara bağlandı. 2019’dan itibaren AKK’li internet paketleri tarihe karışıyor. Yani bir başka deyişle, artık belirli bir kotayı aşınca bağlantı hızında yavaşlama yaşanmayacak.

Peki bu durum servis sağlayıcılarının hem altyapı vb. hizmet yatırımlarını, hem de kârlılığı sürdümesini sağlayabilir mi? Görünüşe göre, evet. Ancak bunun için mevcut internet hızlarının hiç değişmeyeceği yeni nesil paketler hazırlamak gerekiyor. Bugün siz değerli okuyucularımız ve internet kullanıcıları için, piyasadaki neredeyse tüm servis sağlayıcılarının sunduğu en uygun internet tarifelerini derledik.

Zorunlu açıklama: Listedeki fiyatlar, 12 Aralık 2018 tarihinde geçerli olan fiyatlardır. Firmaların, eğer varsa AKK’siz dönemde uygulamaya koyacakları, yoksa uygulamaya devam edecekleri; en az “8 Mbps hıza kadar” hizmet içeren, bağlantının kesileceği kotaya sahip olmayan, en düşük fiyatlı internet paketlerine yer verilmiştir. İnternet hizmetini TV ile birlikte sunan firmaların paketlerine yer verilmemiştir. Sıralama, ADSL ya da kablo hizmeti fiyatlarına göre, en düşükten en yükseğe göre yapılmıştır.

Turksat:

Kablolu bağlantı için için en uygun tarife:

Paket adı: AKN'li Eko Sınırsız Tarifeler

AKN'li Eko Sınırsız Tarifeler İndirme hızı: 16 Mbps’e kadar

16 Mbps’e kadar AKK: 50GB (Gece 02:00-08:00 saatleri arasında yok)

50GB (Gece 02:00-08:00 saatleri arasında yok) Taahhüt süresi: 24 ay

24 ay Fiyat: 39,99 TL

39,99 TL Son katılım tarihi: -

AKK kalktıktan sonra ne olacak?: Firma, şu ana dek yeni dönem kampanyalarıyla ilgili bir açıklama yapmış değil. 1 Ocak 2019 öncesinde bir pakete abone olursanız, AKK’siz dönemde yapılacak uygulamaya dair net bilgi verilmiyor. Aralık ayı sonuna doğru Turksat’ın bir açıklama yapması bekleniyor.

Netspeed:

ADSL / VDSL için en uygun tarife:

Paket adı: Speed Extra 8

Speed Extra 8 İndirme hızı: 8 Mbps’e kadar

8 Mbps’e kadar AKK: Yok

Yok Taahhüt süresi: Taahhüt yok

Taahhüt yok Fiyat: 48 TL (+75 TL aktivasyon bedeli)

48 TL (+75 TL aktivasyon bedeli) Son katılım tarihi: -

Fiber için en uygun tarife:

Paket adı: Fiber Plus 24

Fiber Plus 24 İndirme hızı: 24 Mbps’e kadar

24 Mbps’e kadar AKK: Yok

Yok Taahhüt süresi: Taahhüt yok

Taahhüt yok Fiyat: 66 TL (+120 TL aktivasyon ve kurulum bedeli)

66 TL (+120 TL aktivasyon ve kurulum bedeli) Son katılım tarihi: -

Millenicom:

ADSL / VDSL için en uygun tarife:

Paket adı: Gerçek Sınırsız Kış

Gerçek Sınırsız Kış İndirme hızı: 8 Mbps’e kadar

8 Mbps’e kadar AKK: Yok

Yok Taahhüt süresi: 27 ay

27 ay Fiyat: 63,90 TL

63,90 TL Son katılım tarihi: 31 Ocak 2019

Fiber için en uygun tarife:

Paket adı: Özgürüm

Özgürüm İndirme hızı: 35 Mbps’e kadar

35 Mbps’e kadar AKK: Yok

Taahhüt süresi: Taahhüt yok

Taahhüt yok Fiyat: 69,90 TL (İlk 4 ay +30’ar TL kurulum bedeli)

69,90 TL (İlk 4 ay +30’ar TL kurulum bedeli) Son katılım tarihi: 1 Ocak 2019

Vodafone Net:

ADSL / VDSL için en uygun tarife:

Paket adı: Eko Aile

Eko Aile İndirme hızı: 8 Mbps’e kadar

8 Mbps’e kadar AKK: 50 GB

50 GB Taahhüt süresi: 12 + 12 ay

12 + 12 ay Fiyat: 54,90 TL, ikinci 12 aylık süre zarfında 64,90 TL

54,90 TL, ikinci 12 aylık süre zarfında 64,90 TL Son katılım tarihi: 1 Ocak 2019

Fiber için en uygun tarife:

Paket adı: Mini Eko

Mini Eko İndirme hızı: 24 Mbps’e kadar

24 Mbps’e kadar AKK: 150 GB

150 GB Taahhüt süresi: 12 + 12 ay

12 + 12 ay Fiyat: 54,90 TL, ikinci 12 aylık süre zarfında 64,90 TL

54,90 TL, ikinci 12 aylık süre zarfında 64,90 TL Son katılım tarihi: 1 Ocak 2019

1 Ocak 2019 AKK kalktıktan sonra ne olacak?: Sözleşme süresi boyunca fiyatta değişim olmayacak, kullanıcılar AKK sınırı olmadan hizmet alacaklar.

Turkcell Superonline:

ADSL / VDSL için en uygun tarife:

Paket adı: Yabancılara Özel Hızlı Internet - Yalın ADSL Kampanyası

Yabancılara Özel Hızlı Internet - Yalın ADSL Kampanyası İndirme hızı: 8 Mbps’e kadar

8 Mbps’e kadar AKK: 50 GB (Gece 02:00-08:00 saatleri arasında yok)

50 GB (Gece 02:00-08:00 saatleri arasında yok) Taahhüt süresi: 12 ay

12 ay Fiyat: 64,90 TL

64,90 TL Son katılım tarihi: 1 Ocak 2019

Fiber için en uygun tarife:

Paket adı: İki Kat Fiber İnternet

İki Kat Fiber İnternet İndirme hızı: 25 Mbps’e kadar

25 Mbps’e kadar AKK: 150 GB (Gece 02:00-08:00 saatleri arasında yok)

150 GB (Gece 02:00-08:00 saatleri arasında yok) Taahhüt süresi: 12 ay

12 ay Fiyat: 69,90 TL

69,90 TL Son katılım tarihi: 1 Ocak 2019

1 Ocak 2019 AKK kalktıktan sonra ne olacak?: Sözleşme süresi boyunca fiyatta değişim olmayacak, AKK sınırı kalkmış olarak kullanılacak.

Turknet:

ADSL / VDSL için en uygun tarife:

Paket adı: AKN’siz paket

AKN’siz paket İndirme hızı: 35 Mbps’e kadar (Turknet altyapısı varsa 100 Mbps’ye kadar)

35 Mbps’e kadar (Turknet altyapısı varsa 100 Mbps’ye kadar) AKK: Yok

Yok Taahhüt süresi: Taahhüt yok

Taahhüt yok Fiyat: 64,99 TL (İlk ay +60 TL kurulum bedeli)

64,99 TL (İlk ay +60 TL kurulum bedeli) Son katılım tarihi: -

Fiber için en uygun tarife:

Paket adı: Turknet Fiber Internet

Turknet Fiber Internet İndirme hızı: 50 Mbps’e kadar

50 Mbps’e kadar AKK: Yok

Yok Taahhüt süresi: 12 ay

12 ay Fiyat: 69,90 TL

69,90 TL Son katılım tarihi: -

Türk Telekom:

ADSL / VDSL için en uygun tarife:

Paket adı: Yalın ULTRANET LİMİTSİZ

Yalın ULTRANET LİMİTSİZ İndirme hızı: 16 Mbps’e kadar

16 Mbps’e kadar AKK: 50 GB (Gece 02:00-08:00 saatleri arasında yok)

50 GB (Gece 02:00-08:00 saatleri arasında yok) Taahhüt süresi: 24 ay

24 ay Fiyat: 69 TL

69 TL Son katılım tarihi: Net olmamakla birlikte muhtelen Aralık 2018 sonu

Net olmamakla birlikte muhtelen Aralık 2018 sonu AKK kalktıktan sonra ne olacak?: 1 Ocak 2019 tarihinden sonra mevcut paketlerdeki AKK sınırlaması kalkacak, sözleşme süresi boyunca fiyatlarda değişim olmayacak.

Fiber için en uygun tarife:

Paket adı: AKN'siz (Yalın) İnternet

AKN'siz (Yalın) İnternet İndirme hızı: 8 Mbps’e kadar

8 Mbps’e kadar AKK: Yok

Taahhüt süresi: 12 + 12 ay

12 + 12 ay Fiyat: 79,90 TL, ikinci 12 aylık süre zarfında 89,90 TL

79,90 TL, ikinci 12 aylık süre zarfında 89,90 TL Katılım tarihi: 1 Ocak 2019’dan itibaren

Önemli bir notla bitirelim: Mevcut abonelik durumunuzla ilgilin en doğru bilgiyi, hizmet sağlayıcınızın müşteri temsilcileriyle görüşerek alabilirsiniz.



Eğer listede göremediğiniz ve mutlaka olmalı dediğiniz başka avantajlı servis sağlayıcısı varsa yorumlarda belirtebilirsiniz.