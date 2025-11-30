İnternet Kafelerde Saatlerce Hiç Sıkılmadan Oynadığımız Oyunlar

Bir zamanlar internet kafelerde saatlerce hiç sıkılmadan oynadığımız oyunlar vardı. Biz de bu ikonik oyunları sizler için derledik.

Artık oyunlar inanılmaz gerçekçi grafikler, gelişmiş oyun mekanikleri gibi sistemlerle bambaşka bir boyuta evrildi. Artık çoğu insan evinden bu tarz oyunlara ulaşabiliyor. Ancak eskiden oyun oynamak için internet kafelere akın ederdik. İnternet kafeler hâlâ tercih edilse de eskisi kadar popüler değiller. Eskiden birçok genç okuldan kaçıp saatlerini internet kafelerde geçirir, sosyalleşir, birbirleriyle rekabet ederlerdi.

Biz de bu içeriğimizde internet kafelerde en çok oynadığımız oyunları sizler için derledik. Türkiye’de oyunculuk kavramının temelini internet kafelerde saatler harcadığımız bu oyunların oluşturduğunu söylememiz yanlış olmaz.

Counter-Strike 1.6

Listeye** CS 1.6’dan** başka bir oyunla başlayamazdık tabii ki. Counter-Strike 1.6, sadece bir FPS oyunu değil, internet kafelerin var olma sebeplerinden biriydi. Dust2’den Assault’a kadar birçok harita bu oyunla özdeşleşmeyi başardı ve birçok insanın gençliğinde önemli yer edindi. Saatlerce arkadaşlarınızla hiç sıkılmadan oynayıp rekabet ettiğiniz, iyi oynayanın kazandığı harika bir oyundu.

GTA: Vice City

Vice City, Tommy Vercetti'nin o mavi gömleği ve 80'lerin Miami atmosferi, bizi büyüleyen en önemli açık dünya deneyimlerinden biri. İnternet kafeye gidip ister görevleri tamamlamak isterseniz de sırf kaos çıkarmak için saatlerce bu oyunu oynardık. Oyunun açık dünyası, hileleri, dönemine göre muazzam bir deneyim sunan açık dünya özgürlüğü onu internet kafelerin vazgeçilmezi yaptı.

Metin2

Tabii ki internet kafe diyorsak Metin2’yi eklememe şansımız yok. Metin2, Türkiye'deki internet kafelerin MMORPG türü ile âdeta tanışma noktasıydı. Gençler 2000’li yılların ortalarında internet kafeye gider, saatlerce hiç durmadan Metin2 oynardı. Topluluk hissi ve bitmek bilmeyen rekabetiyle büyük ilgi görmüş ve tarihe geçmeyi başarmıştı.

Half-Life serisi

Valve tarafından piyasaya sürülen Half-Life, korkutucu dünyasıyla oyunseverlere harika bir deneyim yaşatmıştı. Hem ilki hem de çok daha ikonik olan ikinci oyun, internet kafelerdeki tüm bilgisayarlarda vardı ve Türkiye’deki oyuncular tarafından acayip seviliyordu. Umarız bir gün Half-Life 3’ü de görürürüz.

Knight Online

2004 yılında piyasaya sürülen Mgame Corporation imzalı MMORPG türündeki Knight Online da internet kafelerde çok popülerdi. Orta çağ temalı bu yapımda arkadaşlarınızla hiç sıkılmadan tüm günü geçirebiliyordunuz.

Wolfteam

2007’de çıkış yapan ve özellikle Türkiye’de çok tutan bir oyun olan Wolfteam, CS oynamaktan sıkılan FPS meraklılarının tercih ettiği bir oyundu. İnternet kafelerde özellikle genç yaştaki oyunseverler tarafından sıkça oynanırdı. Kurda dönüşme mekaniği onu diğerlerinden en çok ayıran özelliğiydi.

Age of Empires II

Sadece reflekslerin değil, zekanın ve stratejinin konuştuğu masalarda Age of Empires II açıktı. Kendi şehrinizi kurabiliyordunuz, arkadaşlarınızla savaşlar yapabiliyordunuz. Saatlerce hiç sıkılmadan inşa etmekle uğraşmak gerçekten muazzam bir histi.

PES

Futbolsever bir ülke olduğumuz için bu tarz oyunlar da büyük ilgi görüyor. Hem PlayStation kafelerin hem de internet kafelerin en vazgeçilmez oyunlarından biri de PES’tir. Artık eFootball ismiyle bilinse de PES, özellikle PES 13 oyunuyla büyük ilgi görmeyi başarmış, kafelerde saatlerce maçlar yapmamızı sağlamıştı.

FIFA

Tabii ki PES’ten bahsetmişken FIFA’yı eklememek olmaz. Daha gerçekçi mekanikleriyle FIFA, özellikle 2000’lerin ortalarında ve 2010’lu yıllarda oyunseverlerin en sevdiği yapımlardan biri hâline geldi. Tek başına olsanız bile FIFA oynayarak saatlerinizi internet kafelerde harcayabiliyordunuz.

Günümüzde inanılmaz oyunlar çıksa da yukarıda listelediğimiz yapımlar bize nostalji yaşatarak aklımızın bir köşesinde yer almaya devam ediyor. Peki sizin eklemek istedikleriniz var mı? Yorumlarda paylaşabilirsiniz.