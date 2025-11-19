Tarihin En Çok Satan Konsolu PlayStation 2 Döneminin En Efsane Oyunları (Nostalji Yaşamaya Hazır Olun)

Tarihin en çok satan konsolu PlayStation 2, birçok ikonik oyuna da ev sahipliği yapmıştır. Sizin için en efsane PS2 oyunlarını derledik.

2000 yılında piyasaya sürülen PlayStation 2, en ikonik konsollardan biridir. Hatta 160 milyondan fazla satışla tarihin en çok satan konsolu konumunda. İşte bu kadar efsane bir konsolda bir nesli büyüten efsane oyunlar da çıkmıştı. Her biri birbirinden ikonik binlerce oyunun PS2’yle ikonikleştiğini görmüştük.

Tabii ki çok fazla oyun olduğu için en iyi PS2 oyunları diye bir liste yapmak pek mümkün değil. Biz yine de** PS2 döneminde çıkmış en efsane oyunlardan **bazılarını sizler için derledik. Gelin sizi geçmişe götürerek nostaljik bir yolculuğa çıkalım ve PlayStation 2 döneminin en efsane oyunlarına göz atalım.

GTA: San Andreas

Yıl : 2004

: 2004 Geliştirici: Rocksatr

Grand Theft Auto: San Andreas, en iyi PlayStation 2 oyunu listelerinde en üst sıralarda kesin göreceğiniz bir yapım. Rockstar’ın imzasını taşıyan ve hâlâ çok sevilen bu yapımda CJ isimli karakteri kontrol ederek en efsane oyunlardan birini PlayStation 2 yoluyla deneyimliyorduk. Hikâye anlatımından açık dünya özgürlüğüne kadar her konuda öne çıkan bir yapımdı.

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

Yıl : 2004

: 2004 Geliştirici: Konami

Şu sıralarda remake'i de çıkan Metal Gear Solid 3: Snake Eater'ı, Hideo Kojima'nın ustalığını konuşturduğu bir yapım olarak hatırlıyoruz. Gizlilik odaklı yapım, oyuncuya gerçekten asker gibi hissettirmeyi başarıyor, harika mekanikleri dikkat çeken hikâyesiyle muazzam bir deneyim yaşatıyordu.

Need for Speed: Underground 2

Yıl : 2004

: 2004 Geliştirici: Electronic Arts

Türk oyuncuların kalbinde ayrı bir yeri olan Need for Speed: Underground 2, en ikonik PS2 oyunlarından biri olmayı başarmıştır. Riders on the Storm şarkısı eşliğinde modifiyeli araçlarla saatler harcadığımız bir oyundu. Açık dünya haritasında dolaşarak yarış aramak, gizli dükkanları keşfetmek ve arabaları en ince vidasına kadar modifiye etmek bir tutku hâline gelmişti.

Shadow of the Colossus

Yıl : 2005

: 2005 Geliştirici: Team Ico

Shadow of the Colossus, minimalizmin ve atmosferin başyapıtıydı. Oyunda konuşan neredeyse kimse yoktu, etrafta kesilecek küçük düşmanlar yoktu; sadece uçsuz bucaksız, yasaklı bir arazi, atımız Agro ve devrilmesi gereken 16 devasa kolossus vardı. Her bir devi yenmek, hem bir bulmaca çözmek hem de destansı bir savaşa girmek demekti. O devasa varlıkların üzerine tırmanırken hissettiğimiz küçüklük duygusu ve her birini öldürdüğümüzde içimizde oluşan o garip hüzün, Shadow of the Colossus'u diğer tüm oyunlardan ayırdı. Oyunun sanatsal tasarımı ve müzikleri, PS2'nin teknik kısıtlamalarına rağmen büyüleyici bir deneyim sunuyordu.

Resident Evil 4

Yıl : 2005

: 2005 Geliştirici: Capcom

İkonik PlayStation konsollarından bahsediyorsak bir Resident Evil oyunu koymamak olmaz. Korku türünün en önde gelen yapımlarından biri de Resident Evil 4'tür. Üçüncü şahıs türünü PS2'de dibine kadar yaşatan, Leon S. Kennedy'i merkezine alan hikâyesiyle oyuncuyu ekrana bağlayan Resident Evil 4, milyonlarca PS2 oyuncusunun en sevdiği yapımlar arasında yer alır.

Silent Hill 2

Yıl : 2001

: 2001 Geliştirici: Team Silent

Efsane olmayı başarmış bir diğer korku oyunu ise Silent Hill 2'dir. Yapılmış en iyi** korku ve hayatta oyunlarından** biri olarak gösterilen Silent Hill 2, James isimli yeni karakterin ölmüş karısından bir mektup aldıktan sonra ikonik kasabayı ziyaret etmesini ve yaşadıklarını konu ediniyor.

God of War

Yıl : 2005

: 2005 Geliştirici: Sony Santa Monica

Aslında tüm God of War oyunları PlayStation'ın efsane oyunları arasına girmeyi başarabilir. PS2 için hem God of War'u hem de 2007'de gelen God of War 2'yi ekleyebiliriz. İlk God of War, Kratos'u bize tanıtarak en ikonik karakterlerden birini hayatımıza sokmuştu.

Final Fantasy X

Yıl : 2001

: 2001 Geliştirici: Square Enix

PlayStation 2'nin gücünü ilk gösteren oyunlardan biri olan Final Fantasy X'dur. RPG türünü seven sevmeyen herkesin beğenisini toplamasıyla adını oyun tarihine altın harflerle yazdırmayı başarmıştır. Seri tarihinin tamamen seslendirme eklenen ilk oyunu olması da onu öne çıkaran noktalardandır.

Sonuç olarak PS2 dönemi, oyun tarihinin altın dönemlerinden biri olmayı başarmıştır. Ömrü boyunca yüzlerce efsaneleşmiş oyuna ev sahipliği yaptığını söyleyebiliriz. Sizin için bu oyunlardan bazılarını derledik ancak buraya ekleyemediğimiz daha onlarca oyun var. Peki PS2 döneminden sizin hatırladığınız en efsane oyunlar neler? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.