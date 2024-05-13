Oxford Üniversitesi, 2 milyon kişinin verisi ile bir çalışma yaptı. Bu çalışma, internet erişimi ile mutluluk arasında bağ olduğunu gözler önüne serdi. Ancak internetin mutsuz ettiği insanlar da yok değil.

Oxford Üniversitesi bünyesinde kurulan Oxford İnternet Enstitüsü (OII), internet erişimiyle ilgili çarpıcı bir çalışma yaptı. Bu çalışma kapsamında dünyanın dört bir yanından 2 milyon kişinin verisi incelendi. Yapılan incelemede, internet erişimi ile mutluluk arasında sıkı bir bağ olduğu tespit edildi. Araştırmaya katılanların yüzde 85 kadarının refah düzeyi, internet erişimine bağlı olarak daha yüksekti.

İnternet ve özellikle de sosyal medya, aslında son dönemlerde ciddi bir tartışmanın konusu. Pek çok kişi, internetin zararlarına vurgu yapıyor. Ancak Oxford'un yaptığı yeni araştırma, bu tür bir tartışmaya aslında gerek olmaması gerektiğini gözler önüne serdi. Ancak Oxford yetkililerine göre yine de çevrim içi ortamda güvenliğin sağlanması gerekiyor.

İnternetin mutsuz ettiği kişilerin oranı ise yüzde 5

İnternet erişimi olan bireylerin yüzde 85'inin daha mutlu oldukları tespit edilmiş olsa da yüzde 5'lik bir bölümü, internet erişimi nedeniyle mutsuz oluyordu. Bu kategoride olan bireylerin büyük bir çoğunluğu ise 15-24 yaş aralığındaki genç kadınlar. Hazırlanan makalede, bunun internet erişiminin mutsuz ettiği anlamına gelmediği ancak siber zorbalığın arttığını gözler önüne serdiği ifade edildi.

Oxford Üniversitesi'nden Prof. Andrew Przybylski, araştırmada bazı eksikler olduğunu kabul etse de elde edilen bulguların politikacılar için önemli dersler içereceğini söyledi. Araştırmaya karşı çıkan isimde London Üniversitesi'nden Dr. Ruth Plackett'ti. Plackett, her ne olursa olsun internetteki zararlı içeriklerin insanları mutsuz edebileceğini ifade etti.