Aldığınız tüm gizlilik önlemlerine, açtığınız her gizli sekmeye rağmen sizi izleyebilen biri var… İnternet servis sağlayıcınız! Peki tam olarak ne kadar şeye erişebiliyor ve neden bunu yapıyor?

Telif hakkıyla korunan şarkı ya da filmleri torrent ile mi indiriyorsunuz? Ailenizin bilmesini istemeyeceğiniz sitelere mi giriyorsunuz? Kimsenin görmesini istemeyeceğiniz saçma sorguları mı aratıyorsunuz? Tüm bunlar için ne kadar güvenlik önlemi alırsanız alın, internet sağlayıcınız işin içine girdiğinde tahmin ettiğinizden çok daha fazlasını görüyor.

Kendinizi biraz daha güvensiz hissetmeye hazırsanız internet servis sağlayıcınızın yaptığınız taramaların ne kadarına erişebildiğini ve bunu nasıl kullanabildiğini anlatalım.

Tarama geçmişiniz, bir yerlerde her zaman saklı.

Tarama geçmişinizi temizlemek ya da gizli sekme açmak, hareketlerinizin izlenmemesi için alabileceğiniz temel güvenlik önlemi olabilir. Bunlar bilgisayarınızı kullanan birinin ya da reklamcıların hareketlerinizi görmesini engellese de internete erişiminizi kontrol eden servis sağlayıcınız her şeyi görmeye devam eder. IP adresiniz ve konumunuz dahil…

Hatta başka birinin WiFi’ını kullanıyorsanız onun servis sağlayıcısı, etkinliğinizi izlemeye devam eder. Eh, kullandığınız cihazı da görebildikleri için sizi takip etmek pek de sorun olmaz.

Elbette bir bilgisayarın başına oturup yaptığınız her tıklamayı izleyip “Haha, enayiye bak ne izliyor!” diyen biri yok fakat bu, tarama geçmişinizin sistemlerinde bir yerde saklanmadığı anlamına gelmiyor.

Peki neden her hareketimizi izliyorlar?

İnternet servis sağlayıcıları için, yaptığımız her tık bir gelir kaynağı. Tarama verilerimizi, pazarlama şirketlerine satıyorlar. Hatta çıtayı biraz daha yukarı çıkaralım. Servis sağlayıcılarının topladığı veriler, polis ya da başka devler kurumu gibi dış kuruluşlar tarafından da erişilebilir.

Mahkemelik bir durum olduğunda servis sağlayıcınızın yasal olarak hakkınızda sahip olduğu her türlü bilgiyi sağlaması gerekir. Otoriter devletlerde ne yazık ki bu durum çoğu zaman korkutucu sonuçlara yol açıyor. İnsanlar bu gizlilik ihlalini engellemek için genellikle VPN kullanıyor.

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