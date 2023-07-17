Hem mobil hem de sabit internet artık neredeyse elektrik ve su kadar önemli bir ihtiyaç. Peki bu ihtiyacı karşılamanın maliyeti ne? Türkiye, diğer ülkelere neden daha yavaş ve daha pahalı internete sahip? Yanıtlarınızı bu içerikte veriyoruz.

İnternet bağlantınız olmadığında hayati ihtiyaçlarınızı karşılamanız giderek zorlaşıyor. Ancak bu araca erişmek de giderek zorlaşıyor. Zira Türk Lirası’nın yaşadığı değer kaybı, asgari ücret başta olmak üzere gelirlerimiz artsa bile internet gibi aylık, düzenli olarak masraf yaptığımız ihtiyaçlarımızın giderek daha pahalı olmasına neden oluyor.

Diğer taraftan Türkiye’de yaşadığımız bir diğer sorun da internet altyapısının dünyanın geri kalanına göre çok düşük hızlarda gelişmesi. Ülkemizin büyükşehirleri haricinde, hatta onların uzak ilçeleri de dahil olmak üzere büyük bir bölümünde hâlâ ADSL ve VDSL bağlantıları kurabiliyoruz. Hatta bu imkanın ulaşmadığı, ulaşsa bile kararlı şekilde kararlı şekilde çalışmadığı köylerimiz ve kasabalarımız var. Bu da ülkemizin ortalama internet hızını düşürüyor. Peki, diğer ülkelere göre ülkemiz hangi seviyede?

Sabit internet bağlantısının en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler ortalama sabit internet bağlantı hızı:

Ülke Ortalama internet fiyatı (dolar) Ortalama internet hızı (Mbps) 1. Birleşik Arap Emirlikleri 99,18 220,61 2. Katar 86,74 92,16 3. Umman 78,06 65,62 4. Suudi Arabistan 71,07 93,75 5. ABD 70,31 203,31 6. İzlanda 69,93 216 7. Kanada 64,54 146,66 8. İsviçre 60,61 165,37 9. Porto Riko 60,30 34,44 10. Avustralya 58,83 53,6 DÜNYA ORTALAMASI 28,77 30,78 90. Çin 12,83 218,8 91. İran 12,73 12,6 92. Nepal 12,63 54,24 93. Kazakistan 12,54 45,24 94. Sri Lanka 11,25 20,94 95. Mısır 11,06 47,61 96 Vietnam 10,65 93,31 97. Romanya 9,16 176,33 98. Hindistan 8,5 52,53 99. Türkiye 7,99 34,6 100. Rusya 5,92 79,93

Türkiye, ortalama internet fiyatı karşılaştırmasında dolar bazında birçok ülkenin ardında yer alıyor, dolar bazında daha ucuz internet hizmeti aldığımız gözüküyor. Fakat diğer tablolara baktığımızda durum kendisini daha iyi açıklıyor. Burada yer alan ortalama 34,6 Mbps hızı aklımıza kazıyalım.

İnternet fiyatı/ortalama gelir oranına göre hangi ülkeler lider?

Ülke Ortalama internet fiyatı (dolar) Ortalama gelir (dolar) İnternet fiyatı/gelir (%) İsviçre 60,61 6.390 0,94 Rusya 5,92 551 1,07 Romanya 9,16 797 1,14 Çin 12,83 1.004 1,27 Hindistan 8,5 588 1,44 ABD 70,31 4.611 1,52 İzlanda 69,93 4.397 1,59 DÜNYA ORTALAMASI 28,77 1.777 1,61 Kazakistan 12,54 768 1,63 Avustralya 58,83 3.423 1,71 Türkiye 7,99 386 2,06 Kanada 64,54 3.050 2,11 Katar 86,74 4.074 2,12 Vietnam 10,65 458 2,32 Birleşik Arap Emirlikleri 99,18 3.568 2,77 Porto Riko 60,3 2.141 2,81 Suudi Arabistan 71,07 2.048 3,47 Umman 78,06 2.220 3,51 İran 12,73 276 4,16 Sri Lanka 11,25 190 5,92 Nepal 12,63 209 6,04 Mısır 11,06 146 7,57

Türkiye vatandaşları, internet hizmeti için gelişmiş ülkeler ve Avrupa ülkelerine göre maaşlarının çok daha büyük bir kesimini internete ayırıyor.

Mbps başına fiyata göre sıralama:

Ülke Mbps başına fiyat (dolar) Porto Riko 0,571 Umman 0,840 Avustralya 0,911 İran 0,989 Katar 1,06 DÜNYA ORTALAMASI 1,06 Suudi Arabistan 1,31 Sri Lanka 1,86 Birleşik Arap Emirlikleri 2,22 Kanada 2,27 İsviçre 2,72 ABD 2,89 İzlanda 3,08 Kazakistan 3,60 Nepal 4,29 Mısır 4,30 Türkiye 4,33 Hindistan 6,18 Vietnam 8,76 Rusya 13,5 Çin 17 Romanya 19,2

Üstelik çok daha düşük hız için, Mbps başına daha yüksek ücret ödeyerek.

Seçtiğimiz ülkeler üzerinden, yerel birimleriyle kıyaslama yaparsak:

Türkiye 10.085 TL kazanç 208 TL fatura Oran: %2,06

İngiltere 2.316 pound kazanç 30,20 pound fatura Oran: %1,3

ABD 4.659 dolar kazanç 70,30 dolar fatura Oran: %1,5

Almanya 2.780 euro kazanç 43,47 euro fatura Oran: %1,5

Singapur 5.129 Singapur doları kazanç 45,72 Dolar fatura Oran: %0,66

BAE 13.202 dinar kazanç 364,72 dinar fatura Oran: %2,76



Gelişmiş ülkelerle yaptığımız bu karşılaşmada Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri haricindeki diğer birçok ülkenin gerisinde kalıyor. Bu ülkelere göre katbekat daha yavaş olan internet bağlantısı için maaşımızdan çok daha fazla pay ayırıyoruz.

Ancak ülkemizde çok uygun fiyatlara dünya ve gelişmiş ülke ortalamalarının üzerinde hızlarda internet hizmeti almak da mümkün: 1.000 Mbps hız sunan TurkNet GigaFiber.

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