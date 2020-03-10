AMD Ryzen 4000'li Dizüstü Bilgisayarlar Ön Siparişe Açıldı

ABD merkezli bir perakende satış sitesi olan Newegg, 3. nesil AMD Ryzen 4000 serisini kullanan 8 farklı ASUS oyuncu dizüstü bilgisayarlarını ön siparişe açtı. Bilgisayarlar, özelliklerine bağlı olarak 899 dolardan 2.499 dolara kadar değişen fiyatlarla satılıyor.

Günümüz teknoloji dünyasının en önemli yonga üreticilerinden olan AMD'nin yeni nesil Ryzen 4000 serisi işlemcileri, geçtiğimiz günlerde performans testlerinde ortaya çıkmıştı. Neredeyse masaüstü bilgisayar seviyesinde performans üretebilen bu mobil işlemciler, şimdi de ASUS’un oyuncu bilgisayarlarında görüntülendi.

Zen 2 mimarisini kullanan Renoir kodlu AMD Ryzen 4000 mobil işlemci serisi, dikkate alınması gereken özelliklerle geliyor. Bu noktada işlemcilerin dikkat çeken bir diğer noktasıysa aynı donanıma sahip Intel tabanlı donanımlara kıyasla nispeten daha düşük fiyatlar sunması.

Newegg, AMD Ryzen 4000 serisini kullanan 8 farklı oyun bilgisayarı listeledi:

ABD’de hizmet veren bir çevrimiçi perakendeci olan Newegg, AMD Ryzen 4000 serisi işlemcileri kullanan 8 farklı ASUS oyun bilgisayarını listelemeye başladı. 899 dolardan (vergisiz 5.523 TL) başlayarak özelliklerine göre 2.499 dolara (vergisiz 15.354 TL) kadar çıkan fiyatlara sahip olan bu bilgisayarların her biri, 3. nesil Ryzen 4000 serisi işlemcilerden güç alıyor.

Bu noktada 2.499 dolardan satışa sunulan tepe modeli ASUS ROG GA401IV-DS91-CA 14" isimli bilgisayarın özelliklerine kısaca değinecek olursak bilgisayar, tahmin edebileceğiniz üzere AMD Ryzen 9 4900 HS işlemcisini kullanıyor. Ekran kartı kısmında NVIDIA’nın RTX 2060 Max isimli donanımını kullanan bilgisayar, 16 GB RAM ve 1 TB PCIe SSD’yi de beraberinde sunuyor. Ayrıca bilgisayarın 14 inçlik ekranında 1920 x 1080 piksel çözünürlük desteklenirken 120 Hz ekran yenileme ve 300 nit parlaklık desteği yer alıyor.

AMD Ryzen 4000 serisini kullanan dizüstü bilgisayarlar, piyasadaki aynı donanımları kullanan Intel işlemcili dizüstü bilgisayarlara kıyasla nispeten uygun fiyatlar sunuyor diyebiliriz. Bununla birlikte toplamda 8 farklı oyuncu dizüstü bilgisayarını listeleyen Newegg, bu ürünlerin ön siparişine 16 Mart 2020 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihten sonraysa ürünlerin teslimatına başlanacağı belirtiliyor.