AMD'den Linux Kullanan Oyuncuları Sevindirecek Gelişme

Linux işletim sisteminin birçok farklı avantajı bulunsa da oyun deneyimi bu avantajlarından bir tanesi sayılmaz ancak ABD merkezli yonga üreticisi AMD, bu konuya da el atıyor. AMD’nin yeni hamlesi, Linux kullanan oyuncuları bir hayli heyecanlandıracak.

ABD merkezli teknoloji şirketi AMD, Linux’taki AMDGPU sürücüsü üzerinde çalışması için Lead Linux Kernel Developer işe alacağını duyurdu. AMD’nin Austin yerleşkesinde çalışacak olan geliştirici, Linux için grafik sürücülerini geliştirme ve koruma üzerine odaklanacak.

Phoronix’te yer alan habere göre AMD’nin yaptığı iş tanımı şöyle:

Linux açık kaynak grafik cihazları sürücüleri (AMDGPU) ve diğer yazılım bileşenlerini tasarlamak ve korumak için yazılım mühendisliği ekibinin bir parçası olarak çalışmak

açık kaynak grafik cihazları sürücüleri (AMDGPU) ve diğer yazılım bileşenlerini tasarlamak ve korumak için yazılım mühendisliği ekibinin bir parçası olarak çalışmak GPU cihaz sürücüsüyle ilgili sorun raporlarını çözüme kavuşturmak

AMDGPU ve APU ürün desteği için Linux açık kaynak sürücü yığınındaki yazılım özelliklerini belirlemek, tasarlamak ve uygulamak

AMD ve Linux:

Bu pozisyonun gerekliliklerinin GPU sürücü denklemindeki yükünün ağır taraf olduğunu söylemek gerekiyor. Ayrıca şirketin de belirttiği gibi pozisyon; çalışma istasyonunun, veri merkezinin ve müşteri tarafının da ihtiyaçlarının karşılanmasını gerektiriyor.

Tabii burada biz tüketicileri ve özellikle Linux kullanıcılarını ilgilendiren kısım sonuç olacak. AMD’nin bu pozisyon için gerekli ismi bulduktan sonra Linux işletim sistemi üzerinden oyun oynayan oyuncular, bu departmanın ortaya koyduğu yazılımlardan yararlanacak.

AMD’nin açık kaynaklı birleşik Linux grafik sürücüleri, kendi topluluğu içerisinde oldukça popüler. Ayrıca AMD'nin stabilite ve uyumluluk konusunda da oldukça olumlu geri dönüşler aldığı da biliniyor. AMD’nin özellikle Windows’taki sorunları düşünülünce bunların oldukça olumlu olduğunu söyleyebiliriz.

AMD’nin Linux cephesinde yaşanan tüm bu gelişmeler, Linux PC’ye sahip oyuncular için oldukça sevindirici. Peki sizce AMD’nin bu hamlesi Linux kullanan oyuncuları ne kadar tatmin eder?