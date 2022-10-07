İzlerken seyirciye birçok farklı duyguyu aynı anda hissettirebilen intikam filmleri, sinema tarihinde her zaman en popüler türlerden biri olmuştur. Doğası gereği oldukça acımasız ve korku kavramlarını barındıran bu filmler, genellikle intikamcı kahramanları içerir. Biz de bugün sizler için IMDB puanlarına göre kesinlikle izlemeniz gereken intikam temalı filmleri ele aldık.

Hemen hemen birçok insanın yapmaktan en çok hoşlandığı şeylerden biri şüphesiz film izlemektir. Her yıl farklı temaları işleyen onlarca yeni yapım beyaz perdeye taşınmaktadır. Fakat bu yapımların arasından bazıları türü ve oyunculuklar bakımından diğerlerinden ayrılmaktadır.

Bu filmler arasında en dikkat çeken türlerden biri intikamdır. David Finher’dan Christopher Nolan’a kadar birçok ünlü yönetmenin film çektiği bu tür, birçok unutulmaz filme de ev sahipliği yapmaktadır. Lafı daha fazla uzatmadan sizler için hazırladığımız kesinlikle izlemeniz gereken intikam temalı filmleri ele aldığımız listemize geçelim.

Kesinlikle izlemeniz gereken intikam filmleri:

Kızına çok düşkün bir ajan: 96 Saat / Taken

Tür: Aksiyon, Gerilim

Aksiyon, Gerilim Yıl: 2008

2008 Oyuncular: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Jon Gries

Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Jon Gries Yönetmen: Pierre Morel

Pierre Morel IMDb: 7.8

Eski bir Amerikan ajanı olan Bryan, kızı olan Kim’e oldukça düşkündür. Bir gün kızının kaçırılışını, onunla telefonda konuştuğu esnada öğrenen Bryan, kızını kurtarmak için harekete geçer. Fakat FBI, Bryan ve ailesine kızının Arnavut insan tacirleri tarafından kaçırıldığını ve 96 saat içerisinde bulunamazsa asla bulunmayacağını söyler. Bryan, Kim’i aramak için Paris’e gider ve olaylar başlar.

İntikam için geçmişe dönüş: Adalet / The Equalizer

Tür: Gerilim, Polisiye, Aksiyon

Gerilim, Polisiye, Aksiyon Yıl: 2014

2014 Oyuncular: Denzel Washington, Chloë Grace Moretz, Marton Csokas

Denzel Washington, Chloë Grace Moretz, Marton Csokas Yönetmen: Antonie Fuqua

Antonie Fuqua IMDb: 7.2

Gizemli bir geçmişe sahip olan ve bu geçmişini geride bıraktığına inanan Robert McCall (Denzel Washington), kendini sakin ve yeni bir hayata adamıştır. Ancak, bir gün Ruslar tarafından dövülen Teri (Chloë Grace Moretz) ile tanıştığında ise işler bir anda değişir. Kendi kendini alıştırdığı emeklilikten çıkmak zorunda kalan McCall, bir anda masumlara kötü davranan herkesten intikam almak isteyen birine dönüşür.

Bir Quentin Tarantino şaheseri: Kill Bill Volume 1

Tür: Aksiyon, Suç

Aksiyon, Suç Yıl: 2004

2004 Oyuncular: Uma Thurman, Lucy Liu, David Carradine, Vivica A. Fox

Uma Thurman, Lucy Liu, David Carradine, Vivica A. Fox Yönetmen: Quentin Tarantino

Quentin Tarantino IMDb: 8.2

‘Gelin’ lakaplı kiralık katil, kendi düğünü esnasında büyük bir saldırıya uğrar. Saldırı sonrasında kilisedeki herkes hayatını kaybeder. Her ne kadar hayatta kalmayı başarmış olsa da karnındaki bebeği ölür. O günden sonra, bu saldırıyı gerçekleştiren eski patronu Bill ve emrindeki adamlardan intikam almak için yaşamaya başlar. 2004 yılında seyirciyle buluşan film, 180,9 milyon dolar gişe hasılatı yapmıştır.

İçindeki ölüm makinesini serbest bırakan adam: John Wick

Tür: Aksiyon, Gerilim

Aksiyon, Gerilim Yıl: 2014

2014 Oyuncular: Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen

Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen Yönetmen: Chad Stahelski

Chad Stahelski IMDb: 7.4

Ünlü bir suikastçı olan John Wick, aşık olduğu kadınla evlendikten sonra şiddet dolu kariyerini geride bırakmıştır. Fakat ilerleyen zamanlarda karısı amansız bir hastalığa yakalanır ve hayatını kaybeder. Bir gün evine gizlice giren üç kişi, karısından kalan en değerli şey olan köpeği öldürür. Bundan sonra John Wick, içindeki acımasız ölüm makinesini serbest bırakır ve ona bunları yaşatan kişilerden intikam almak ister.

Zenginlik için sinsi planlar: Hizmetçi /The Handmaiden

Tür: Dram, Romantik

Dram, Romantik Yıl: 2016

2016 Oyuncular: Kim Min-Hee, Tae-ri Kim, Jung-woo Ha

Kim Min-Hee, Tae-ri Kim, Jung-woo Ha Yönetmen: Park Chan-Wook

Park Chan-Wook IMDb: 8.1

Film, Oldboy, Lady Vengeance, Thirst ve Stoker gibi filmlerin de yönetmenliğini yapan Park Chan-Wook tarafından yönetilmiştir. Senaryo ise Sarah Waters’ın “Fingersmith” adlı romanına dayanıyor. Kont adındaki dolandırıcı, zengin Japon varis Leydi Hideko’nun sahip olduğu zenginliğe ulaşabilmek için Sook-hee’yi hizmetçi olarak ona tutar. Fakat ilerleyen zamanlarda, Sook-hee hanımefendisine büyük bir aşk beslemeye başlayacaktır ve olaylar bundan sonra daha fazla karışacaktır.

Erkeklerin korkulu rüyası olan kadın: Yetenekli Genç Kadın / Promising Young Woman

Tür: Gerilim, Suç

Gerilim, Suç Yıl: 2020

2020 Oyuncular: Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie

Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie Yönetmen: Emerald Fennel

Emerald Fennel IMDb: 7.5

Film, 30 yaşında ailesi ile birlikte yaşayan ve bir kahve dükkanında çalışan Cassie’yi anlatıyor. Geleceği oldukça parlak olacağı düşünülen bu kadının hayatı, yaşadığı acıklı bir olay sonrası değişmiştir. Hayatı bambaşka bir noktaya gelen Cassie, geceleri tanıştığı erkeklerden çeşitli yollarla intikam almaktadır.

Irkçılığa uğrayan bir kölenin zor hayatı: Zincirsiz / Django Unchained

Tür: Aksiyon, Drama

Aksiyon, Drama Yıl: 2012

2012 Oyuncular: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington

Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington Yönetmen: Quentin Tarantino

Quentin Tarantino IMDb: 8.4

Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu ile 2012 yılında seyirci ile buluşan Django Unchained, Django adlı bir kölenin King Schultz tarafından satın alınarak özgür bırakıldıktan sonra eşini kurtarmak için kurtarmak için bir yolculuğa çıkmasının ardından yaşanan olayları ele alıyor. Film, tarih boyunca siyahi insanların maruz kaldığı ırkçılığı tüm açıklığıyla gözler önüne seriyor. Ülkemizde 2013 yılında gösterime giren film, toplam 425,4 milyon dolar hasılat yapmıştır.

Hapishanede ortaya çıkan bir canavar : Monte Kristo Kontu / The Count of Monte Cristo

Tür: Macera, Aksiyon

Macera, Aksiyon Yıl: 2002

2002 Oyuncular: Richard Harris, Luis Guzman, Jim Cavezel, Guy Pearce

Richard Harris, Luis Guzman, Jim Cavezel, Guy Pearce Yönetmen: Kevin Reynolds

Kevin Reynolds IMDb: 7.7

Hayatının büyük bir bölümünü denizlere adamış olan Edmond Dantes, güzelliği ile herkesi büyüleyen Mercedes ile evlenmek üzeredir. Ancak, en yakın arkadaşı olan Fernand yüzünden hapishaneye girer. Hapishanede bir mahkum olan Dantes’in artık tek bir düşüncesi vardır. O da yaşamak zorunda kaldığı hapishaneden kaçıp, ona bunları yaşatan insanlardan intikam almaktır.

15 yıl sebepsizce hapis yatan adam: İhtiyar Delikanlı / Oldboy

Tür: Gizem, Aksiyon

Gizem, Aksiyon Yıl: 2003

2003 Oyuncular: Min-sik Choi, Hye-jeong Kang, Yoo Ji-tae- Jin-seo Yun

Min-sik Choi, Hye-jeong Kang, Yoo Ji-tae- Jin-seo Yun Yönetmen: Park Chan-Wook

Park Chan-Wook IMDb: 8.4

2003 yapımı film, intikam temasını o kadar başarılı bir şekilde işledi ki, Cannes Film Festivali’nde Büyük Ödülü kazanmayı başardı. Oldboy, Park Chan-Wook tarafından yönetilen bir Güney Kore filmdir. Film, on beş yıl boyunca hiçbir insanla etkileşim kurmadan gizemli bir hapishanede kalan Oh Dae-Su’ın ona yıllarca bunu yaşatan kişiden intikam almak için yaşadıklarını ele alıyor.

İntikam için büyütülen bir çocuk: Lady Snowblood

Tür: Gerilim, Aksiyon

Gerilim, Aksiyon Yıl: 1973

1973 Oyuncular: Meiko Kaji, Miyoko Akaza, Akemi Negishi, Takeo Chii

Meiko Kaji, Miyoko Akaza, Akemi Negishi, Takeo Chii Yönetmen: Toshiya Fujita

Toshiya Fujita IMDb: 7.6

Lady Snowblood, Japonya’nın oldukça karışık olduğu dönemlerde bir kasabaya öğretmen olarak gelen bir babanın ve ailesinin hikayesini anlatıyor. Bir süre sonra kasabanın acımasız çetesi, öğretmen adamı öldürür ve karısına tecavüz eder. Bu çeteden bir kişiyi öldüren kadın ise yakalanıp hapishaneye gönderilir. Hapishanede tek düşüncesi, yeni doğacak çocuğunun çok iyi bir şekilde yetişerek bu insanlardan intikam almasıdır. Hapishaneden çıktıktan sonra budist bir rahip tarafından yetiştirilen kız, dövüş tekniklerini oldukça iyi öğrenir ve ailesine bunları yaşatan acımasızlardan intikam almak için yola koyulur.

İntikam ateşi ile yanıp tutuşan Jen: İntikam / Revenge

Tür: Gerilim, Korku

Gerilim, Korku Yıl: 2017

2017 Oyuncular: Matilda Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe

Matilda Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe Yönetmen: Coralie Fargeat

Coralie Fargeat IMDb: 6.4

Hikaye, erkek arkadaşı ile birlikte bir hafta sonunu geçirmek için tenha bir eve giden Jen’i ve yaşadıklarını ele alıyor. Sevgilisinin erkek arkadaşları tarafından tecavüze uğrayan Jen, çölün ortasında ölüme terk edilir. Bir şekilde kendine gelerek hayatta kalmayı başaran Jen, bu insanlardan intikam almak için geri döner.

Sevgilisinin katilinin peşine düşen ajan: Şeytanı Gördüm / I Saw the Devil

Tür: Gerilim, Aksiyon

Gerilim, Aksiyon Yıl: 2010

2010 Oyuncular: Min-sik Choi, Lee Byung-hun, Oh San Ha

Min-sik Choi, Lee Byung-hun, Oh San Ha Yönetmen: Kim Jee-woon

Kim Jee-woon IMDb: 7.8

Joo-Yun adlı bir kadın, karlı bir gecede bozulan arabasında mahsur kalır. Onu kurtarması için gelecek olan çekiciyi beklerken Kyung-Chul adında bir adam, arabanın camını kırar ve Joo-Yun’u bilinçsizce dövmeye başlar. Kısa bir süre sonra evine götürdüğü kadını öldürür. Birkaç gün sonra, nehir kenarında oynayan çocuklar tarafından kadının kesik başı bulunur. Bu sırada, kadının Ulusal İstihbarat Servisi Ajanı sevgilisi So-Hyun da olay yerine gelir. So-Hyun, sevgilisinin cenazesinde ona bunu yaşatan kişiden intikam almak için söz verir.

İngiliz askerden alınan intikam: Bülbül / The Nightingale

Tür: Dram, Psikolojik Gerilim

Dram, Psikolojik Gerilim Yıl: 2018

2018 Oyuncular: Aisling Franciosi, Sam Claflin, Baykali Ganambarr

Aisling Franciosi, Sam Claflin, Baykali Ganambarr Yönetmen: Jennifer Kent

Jennifer Kent IMDb: 7.3

The Nightingale, 1825’te Avustralya’nın sömürgeleştirilmesi sırasında geçen film, 21 yaşındaki İrlandalı bir mahkum olan Clare’i ele alıyor. İngiliz bir asker, Claire’nin ailesine korkunç suçlar işler. Tüm bunlara şahit olan Claire ise bu yapılanlardan intikam almak ister ve bu askeri yakalamaya çalışır.