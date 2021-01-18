IO Interactive, Hitman 3 İçin Yeni Bir Fragman Yayınladı

IO Interactive, World of Assassination serisinin son oyunu Hitman 3 için yeni bir çıkış fragmanı yayınladı. 20 Ocak'ta çıkış yapacak olan oyun eski ve yeni nesil konsollara, PC'ye ve Nintendo Switch'te oyunculara sunulacak.

Gizlilik odaklı oyunlar denildiğinde akla ilk gelen Hitman markasının yeni halkası Hitman 3'ün çıkmasına artık çok az bir süre kaldı. Oyunun geliştirici stüdyosu IO Interactive de çıkışına çok az bir süre kalan yeni oyunu için yeni bir çıkış fragmanı yayınladı.

PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia, PC ve hatta Nintendo Switch için de çıkacak olan oyunda oyuncular, bir kez daha Agent 47 ile maceralara atılacak.

Hitman 3 için yeni çıkış fragmanı yayınlandı

IO Interactive, Hitman'in resmi Twitter hesabından fragmanla birlikte yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Agent 47, tüm kariyerinin en önemli sözleşmesi için Hitman 3'te acımasız bir profesyonel olarak geri dönüyor. Bu, World of Assassination üçlemesinin sonuncusu."

Oyun, 2 gün sonra yani 20 Ocak tarihinde PS5, PS4, Xbox Series X, Series S, Google Stadia ve PC için çıkış yapacak. World of Assassination üçlemesinin son halkası, Nintendo Switch'te ise bulut akış teknolojisiyle oyunculara sunulacak.

Hitman 3 oyuncuları, World of Assassination serisinin ilk iki oyunu olan Hitman ve Hitman 2'de yer alan konumları oyuna aktarabilecekler. Yani Hitman 3'te yeni nesil geliştirmeleriyle birlikte 20'den fazla konum bulunacak. Oyunun çıkacağı platformlara göre fiyatları ise şu şekilde:

PC (Epic Games Store): 260 TL

260 TL PlayStation 5: 499 TL

499 TL PlayStation 4: 307 TL

307 TL Xbox: 260 TL

Ayrıca oyunun delüks sürümü PC ve Xbox'ta 360 TL, PlayStation 4'te 460 TL, PlayStation 5'te ise 639 TL fiyat etiketine sahip.