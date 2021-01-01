Hitman III'ün İlk Beş Dakikasına Ait Oynanış Videosu

Game Informer, yaklaşmakta olan Hitman III'ün ilk beş dakikasını gösteren oynanış videosunu yayınladı. Yayınlanan video, oyunun özellikle de grafikleri ile mest edeceğini ortaya koyuyor. 20 Ocak'ta piyasaya sürülecek Hitman III, PC oyunları tarafından da 260 TL'ye satın alınabilecek.

2021 yılında tanışacağımız ilk video oyunlardan bir tanesi, Hitman III olacak. İlk kez yıllar önce hayatımıza giren suikastçı karakterimiz, bu kez Dubai'de göreve başlayacak. Oyunla ilgili heyecanlı bekleyiş devam ederken Game Informer, oyunun ilk beş dakikasında neler yaşanacağını gösteren bir video yayınladı.

IO Interactive tarafından geliştirilmekte olan Hitman III, ilk kez PlayStation 5 lansmanında karşımıza çıkmıştı. Geliştirici ekip daha sonradan yaptığı açıklamalarda, oyunun 20 Ocak'ta piyasaya sürüleceğini ve Xbox Series X, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One ile Epic Games üzerinden de PC oyuncularının beğenisine sunulacağını duyurmuştu.

Hitman III, en çok da grafikleriyle konuşulacak

Yeni nesil oyun konsolları, özellikle de grafiksel destekleriyle oyuncuları kendine hayran bırakmışlardı. Haliyle bu konsol için çıkacak oyunlar da grafik özellikleriyle çok konuşulacak. Zaten bunu Hitman III için yayınlanan oynanış videosunda da net bir şekilde görebiliyoruz. Grafiklerin canlılığı, efektlerin kalitesi ve diğer tüm görsel ögeler, Hitman III'ün grafikleriyle mest edeceğini ortaya koyuyor.

IO Interactive'in açıklamalarına göre Hitman III, genel olarak Çin'de geçecek. Ajan 47 olarak bildiğimiz karakterimiz, üzerine düşen son görevleri de başarıyla yerine getirdikten sonra, emekliye ayrılacak. Muhtemelen bir daha, Hitman III'ün devamı niteliğinde olan yeni bir oyunla karşılaşmayacağız. Ancak geliştirici ekip, oyunu farklı yerlere çekerek yeni bir hikaye yazmaya başlayabilir. Bu arada, oyunun Epic Games'teki fiyatının 260 TL olarak açıklandığını hatırlatalım ve sizleri, Hitman III'ün ilk beş dakikasını içeren tanıtım videosuyla baş başa bırakalım.

Hitman III'ün ilk 5 dakikası, işte böyle olacak