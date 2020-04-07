iOS 14'ün Widget Özelliği İçin Oluşturulan Konsept

Apple'ın iOS 14'le yeni bir Widget özelliği getireceği konuşulurken bir tasarımcı, yeni Widget'lar için bir konsept oluşturdu. Bu konsepte göre kullanıcılar, 3 farklı Widget görünümünü aktif olarak kullanabilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yaklaşmakta olan yeni mobil işletim sistemi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, önümüzdeki aylarda "iOS 14" olarak isimlendirilen mobil işletim sisteminin yeni sürümünü, iPhone kullanıcılarının beğenisine sunacak. Tüketiciler, çok büyük bir ihtimalle eylül ayı sonunda bu sürümü aktif olarak kullanmaya başlayabilecekler.

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialar, Apple'ın iOS 14 için iPhone'lara yenilenmiş bir "Widget" özelliği kazandıracağını ortaya koyuyordu. Eğer iddialar doğru ise iPhone kullanıcıları, iOS 14'le birlikte bu yeni Widget'ları deneyimleme imkanı yakalayacaklar. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir tasarımcı, iOS 14'te bulunacağı ifade edilen Widget'ların nasıl görünebileceğini hayal etti ve bir konsept oluşturdu.

iOS 14'ün Widget'ları böyle görünebilir

Tasarımcının hayali, iOS 14'ün 3 farklı Widget'a sahip olacağı yönünde. Buna göre tüketiciler, klasik bir hareketsiz simge, veri veya butonları gösteren canlı simge ya da tam boyutlu bir Widget seçebilecekler. Bu farklı Widget'lar, tüketiciler için farklı imkanlar sunacak. Bu bağlamda özellikle hareketsiz ve klasik simgenin dışındakilerin tüketiciler tarafından beğenilebileceğini söyleyebiliriz.

Oluşturulan konsepte göre iPhone'lardaki hava durumu uygulaması, normal bir uygulama simgesinden daha büyük bir şekilde yerleşebilir. Bu yerleşim, ilgili konumdaki hava durumunun uygulamaya girmeden takip edilebilmesini sağlayacak. Günlük aktivitelerin denetimini yapan etkinlik uygulaması ise ekranı soldan sağa kadar tümüyle kaplayabilir.

iPhone kullanıcıları, iOS 13 işletim sisteminde zaten bir Widget özelliğine sahipler. Ancak iOS'un mevcut Widget yapısı, kullanıcılara tam olarak istediklerini sunamıyor. Görünüşe göre Apple, tüketiciler için çok daha iyi bir Widget özelliği geliştirerek iOS'u daha işlevsel bir hale getirmeye çalışıyor. Ancak yenileneceği söylenen Widget'ların tam anlamıyla nasıl görüneceğini bilmek şu an için mümkün değil.