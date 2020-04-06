Apple'ın en önemli ürün tedarikçilerinden biri olan Foxconn’un faaliyetleri, koronavirüs salgınından etkilendi. Tayvan Borsası’na bildirim yapan şirketin satışları, mart ayında %7,7 düştü.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, birçok sektörü olduğu gibi elektronik sektörünü de olumsuz etkiliyor. Merkezi Tayvan'da bulunan ve elektronik imalat hizmetleri alanında faaliyet gösteren Foxconn, mart ayına ilişkin satış rakamlarını açıkladı.

Tayvan Borsası’na bildirim yapan Foxconn, mart ayında 347,7 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Bu miktar, geçen yılın aynı döneminde 376,6 milyar dolardı. 2020’nin ilk çeyreğindeyse toplam satış rakamı 929,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %12 düştü. Mart ayındaysa şirketin satışları %7,7 oranında düşüş yaşadı.

Koronavirüs, Foxconn'un gelirlerini etkiledi:

Koronavirüs salgını döneminde gelir kaybına uğrayan Foxconn’un kârında da azalma yaşandı. Salgının etkisini azaltmaya çalışan şirketin kârı, 2019 yılının son çeyreğinde %23,7 düştü. Foxconn, dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden biri ve Apple'ın tedarikçisi konumunda.

Akıllı telefonlar ve otomobiller gibi diğer isteğe bağlı ürünler için küresel talep, koronavirüs salgınının ortasında düşüşe geçti. Araştırma şirketi CCS Insight, akıllı telefon satışlarının 2020 yılında %13 düşeceğini ve 10 yıl içindeki en kötü yılını göreceğini tahmin ediyor. Apple'ın Çin dışındaki perakende mağazaları, salgından dolayı şu anda kapalı. Şirketin, mayıs ayı başlarında bazı perakende mağazalarını açmaya başlayabileceği belirtiliyor ve bu sırada Kaliforniya’daki Bay Area bölgesinde evde kalma kararı kaldırılmış olabilir.

Apple hisseleri, pazartesi günü %5,18 artışla 253,90 dolara yükseldi. Çin'de, yaygın seyahat kısıtlamaları ve iş yeri kapanışları, Çin Yeni Yıl tatili ve diğer alanlardaki kısıtlamalar, Apple cihazları da dâhil olmak üzere çeşitli ürünler için tedarik zincirlerinde sorunlara neden oldu. Akıllı telefon sevkiyatı, koronavirüsle ilgili kesintiler nedeniyle şubat ayında %38 azaldı. Foxconn, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada koronavirüsle ilgili işgücü sıkıntılarından kurtulmanın 'planlananın ötesinde' olduğunu söyledi.