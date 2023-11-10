Apple'ın iPhone 15 Pro'ya eklediği "Uzamsal Video" özelliği, iOS 17.2'yle çıkış yapacak. Özellik, kullanıcıların üç boyutlu videolar kaydetmesine ve bu videoları gerçekçi bir deneyim için karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'dan izlemesine olanak tanıyacak.

Apple, eylül ayında gerçekleştirdiği etkinliğinde iPhone 15 ailesini bizlerle buluşturmuştu. Serinin en güçlü üyeleri iPhone 15 Pro modeller de eylem butonu, titanyum kasa ve gelişmiş telefoto kamera gibi birçok öemli yenilikle gelmişti.

iPhone 15 Pro modelleri için tanıtılan en önemli özelliklerden biri de “Spatial Video”, yani “Uzamsal Video” idi. Şimdi de bu videoların yeni iOS güncellemesi iOS 17.2’yle geleceği ortaya çıktı.

Uzamsal video, Vision Pro’da izlenebilecek üç boyutlu videolar çekmeyi sağlayacak

iOS 17.2’nin beta versiyonu, Apple’ın uzamsal video çekme özelliğini getireceğini ortaya koydu. Bu özelliğin yalnızca iPhone 15 Pro modellerde kullanılabileceğini belirtelim. Uzamsal videolar, ana ve ultra geniş kameralar yoluyla çekiliyor.

Özelliği biraz açalım. Özellik, telefonunuzdan 3 boyutlu videolar çekmenize olanak tanıyacak. Bu videolar da şirketin haziran ayında tanıttığı ve 2024’te piyasaya süreceği Vision Pro karma gerçeklik gözlüğünden izlenebilecek. Kullanıcılar, uzamsal videoları gözlükten izlerken tıpkı o videonun içerisindeymiş gibi hissedecek.

Uzamsal videolar, Ayarlar üzerinden aktif edilebilecek. Bu tarz videoların 1080p 30 FPS’te kaydedileceği ve bir dakikalık görüntünün 130 MB yer kaplayacağı da gelen bilgiler arasında.

iOS 17.2 kullanıma sunulduğunda tüm iPhone 15 Pro sahipleri uzamsal video kaydedebilecek. Ancak bu videoları amacına uygun şekilde izlemek için Vision Pro’ya ihtiyaçları olacak. 3500 dolarlık Vision Pro’nun 2024 başında ABD’de çıkacağını belirtelim. Türkiye gibi diğer pazarlara ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.

Apple'ın uzamsal videoları açıkladığı video:

iOS 17.2’de yer alacak diğer özellikler için: