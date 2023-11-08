Apple'ın, farklı cihazlarında kullandığı işletim sistemlerinin yeni sürümleri olacak iOS 18, macOS 18, watchOS 11 ve tvOS 18'in geliştirme süreçlerini ertelediği iddia edildi. Ertelemenin nedeni ise güncel işletim sistemlerinin çok sayıda hata içermesi olarak gösterildi.

Apple gibi büyük kurumlar, bir işletim sistemini piyasaya sürdükten sonra ara vermeden yeni işletim sistemi üzerinde çalışmaya başlıyor. Böylece olası gecikmelere karşı önceden önlem alma şansları olduğu gibi, sistemleri daha verimli çalışır duruma getirmeleri de mümkün oluyor. Apple bu defa yeni işletim sistemlerini geliştirme sürecini biraz ertelemek durumunda kalmış gibi gözüküyor.

İşletim sistemlerindeki hatalar, Apple'ın elini sıkıştırıyor

Bloomberg'den Mark Gurman'ın haberine göre Apple, iOS 18, macOS 18, WatchOS 11 ve tvOS 18 için gerçekleştirilen geliştirme çalışmalarını ileri bir tarihe aldı. Geliştirmelerde görevli olan ekip, şu anda var olan işletim sistemlerinde ortaya çıkan hataları ayıklamak ve düzeltmekle görevlendirildi. Cupertino'daki çalışanlar ayrıca var olan bazı sorunları da ortadan kaldırıp yazılımların performanslarını daha üst seviyeye çekmek üzere görevlendirildi.

Apple'ın yazılımlardan sorumlu ismi ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, yıllardır hataların ayıklanması için ciddi bir çaba sarf ediyor. Yeni işletim sistemleri için yapılan iç denetimlerde çok fazla hatanın gözardı edildiğini keşfeden Federighi'ye bağlı yazılım mühendisliği ekibinin bulgularının, bu karar üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

Öte yandan bu karar, Apple'ın işi gücü bırakıp aylarca hatalarla uğraşacağı anlamına gelmiyor. Birkaç günlük bir sürecin ardından yeni işletim sistemleri üzerindeki çalışmalar devam edecek. Yani bu işletim sistemlerinin çıkış tarihlerinde bir değişiklik olmasını beklemiyoruz..

Var olan işletim sistemlerinin ise Mart ayında son büyük güncellemelerini alacağı tahmin ediliyor. Yeni sürümlerin de önümüzdeki yılın yaz aylarında düzenlenmesi beklenen geliştirici konferansında tanıtılacağını tahmin edebiliriz.