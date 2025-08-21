Apple, iPhone'lar için büyük önem arz eden yeni iOS güncellemesini yayımladı. iOS 18.6.2 kodlu güncellemeyi tüm iPhone sahiplerinin yüklemesi gerekiyor. Peki bu güncelleme neden çok önemli?

ABD merkezli teknoloji devi Apple'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, iPhone'ları için iOS 18'in yeni bir sürümünü yayımladı. Peki "iOS 18.6.2" olarak isimlendirilen bu yazılım güncellemesi tüketicilere neler sunuyor? Gelin hep birlikte yeni güncellemenin detaylarına bakalım.

iOS 26'nın çıkışına bir ay kadar kalmışken iOS 18 için yayımlanan yeni güncellemenin hangi yeni özellikleri getirdiğiniz merak etmiş olabilirsiniz. Hemen açıklayalım; bu güncelleme iPhone'lara yeni bir özellik getirmiyor. Ancak Apple, yayımladığı güncelleme ile bazı önemli güvenlik açıklarını kapatmış durumda.

Tüm iPhone sahiplerinin yüklemesi gerekiyor!

Apple'ın iOS 18.6.2 güncellemesini tüm iPhone sahiplerinin yüklemesi gerekiyor. Zira bu güncelleme, az önce de belirttiğimiz gibi güvenlik açıklarına odaklanıyor. Güncellemeyi yapmayan kullanıcılar, güvenlik risklerine karşı korunmasız durumda olacaklar.

iOS 18.6.2 güncellemesi nasıl yüklenir?