Apple, iOS 26 güncellemesiyle yapay zekâ tabanlı özelliklerini genişletmeye hazırlanıyor. Yeni sürümle birlikte Apple Intelligence farklı uygulamalara entegre edilecek. Kullanıcılar, günlük kullanımda işleri kolaylaştıracak birçok yenilikle karşılaşacak.

Apple, iOS 26 güncellemesiyle birlikte Apple Intelligence için yeni bir dizi özellik sunuyor. Henüz beklenen büyük Siri güncellemeleri gelmese de, sistem genelinde iletişimden görsel üretime kadar birçok alanda yenilik kullanıcıların karşısına çıkacak.

Apple Intelligence şu anda 20 civarında özellikle çalışıyor. iOS 26 geldiğinde ise buna 20’den fazla yenilik daha eklenecek. Üstelik bu güncellemeler sadece Mesajlar, FaceTime ve Telefon’la sınırlı kalmayacak; Haritalar, Hatırlatıcılar ve Wallet gibi farklı uygulamalara da yayılacak.

iOS 26 ile gelen yeni Apple Intelligence özellikleri

Yeni yapay zekâ özellikleri dört ana başlık altında toplanıyor.

1. İletişim

iOS 26 ile Apple Intelligence özellikle iletişim tarafına ağırlık veriyor. Mesajlar, FaceTime ve Telefon uygulamalarında karşımıza epey dikkat çekici yenilikler çıkacak.

Mesajlar için canlı çeviri: Mesajların desteklenen diller arasında iki yönlü otomatik çevirisi.

Mesajlarda anket önerileri: Sohbete göre otomatik anket oluşturma önerileri.

Mesajlar için arka plan görselleri (Image Playground): Mesajlar uygulamasında özel arka plan görselleri oluşturma.

Mesajlarda doğal dil araması: Mesajlar, fotoğraflar, bağlantılar ve daha fazlası için yapay zekâ destekli arama.

Aramalar için canlı çeviri: FaceTime ve Telefon uygulaması, desteklenen dillerde konuşmaları otomatik olarak çeviriyor veya sesli okuyor.

Sesli mesaj özetleri: Sesli mesaj transkriptleri için otomatik özetler.

2. Daha fazla uygulama ve dil desteği

Apple, iOS 26 ile Apple Intelligence’ı sadece kendi uygulamalarına değil, üçüncü taraf uygulamalara da açıyor. Ayrıca daha fazla dil desteği ekleyerek kullanım alanını genişletiyor.

Apple Maps gelişmiş arama: Yapay zekâ sayesinde daha güçlü ve verimli arama.

Kısayollar için yapay zekâ: Apple’ın yapay zekâ modellerini, Yazma Araçlarını veya görsel oluşturma özelliklerini Kısayollar’da kullanma.

Hatırlatıcıları otomatik kategorize etme: Dağınık listeleri anında düzenli ve kategorili hale getirme.

Hatırlatıcı önerileri: E-posta, web sitesi veya notlardan otomatik yeni hatırlatıcı önerileri.

Apple Wallet sipariş takibi: E-posta kutusundan sipariş takibini (Amazon dâhil) otomatik çekme.

Üçüncü taraf uygulamalar için yapay zekâ modelleri: Uygulamalar, Apple’ın Foundation Models altyapısını kullanarak yeni yapay zekâ özellikleri ekleyebilecek.

Yeni desteklenen diller: Danca, Felemenkçe, Norveççe, Portekizce (Portekiz), İsveççe, Türkçe, Geleneksel Çince ve Vietnamca.

3. Görsel oluşturmada yenilikler

Apple’ın Genmoji ve Image Playground özellikleri iOS 26 ile yeni özellikler kazanıyor. İşte onlardan birkaçı:

Image Playground’da ChatGPT entegrasyonu: ChatGPT kullanarak özel görseller oluşturma.

Emoji karışımıyla Genmoji: İki emojiyi birleştirerek yeni Genmoji üretme.

Özel yüz ifadeleri: Image Playground ve Genmoji, kişilere dayalı özel yüz ifadeleri oluşturmayı destekliyor.

Kişisel özellikler: Sakal, gözlük gibi kişisel özellikleri düzenleyebilme.

4. Diğer yenilikler

Apple Intelligence’ın diğer yenilikleri arasında yeni bir pil modu, daha gelişmiş görsel zekâ özellikleri ve genişletilmiş bildirim özetleri de bulunuyor.

Uyarlanabilir güç modu: Yapay zekâ destekli optimizasyonlarla pil ömrünü uzatma.

Ekran görüntüleri için görsel zekâ: “ChatGPT’ye sor”, “Görsel Ara” ve “Takvime Ekle” gibi özellikler.

Bildirim özetleri: Tüm uygulamalar için (Haberler ve Eğlence dahil) özetler.

Aynı zamanda watchOS 26’daki bazı Apple Intelligence özelliklerinin çalışabilmesi için iOS 26’ya da ihtiyaç duyuluyor.

Geçen yıl Apple Intelligence sadece birkaç yeni iPhone modelinde çalışıyordu. iOS 26’da ise tablo şöyle: Geçen yıl bu özellikleri destekleyen modeller, yeni güncellemeleri de alabilecek. Ancak daha eski cihazlar için destek eklenmedi. Yani Apple Intelligence’ın yeni özelliklerinden faydalanmak için iPhone 15 Pro veya Pro Max ya da iPhone 16 ve iPhone 17 modellerinden birine sahip olmak gerekiyor.