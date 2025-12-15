Tümü Webekno
Hâlâ iOS 26 Yüklemeyenler İçin iOS 18.7.3 Güncellemesi Yayımlandı: Ne Gibi Değişiklikler Var?

Apple, iOS 26'ya geçmeyen kullanıcılar için yeni iOS 18.7.3 güncellemesini yayımladı. Yeni güncelleme daha çok güvenlik açıklarını kapatmaya odaklanıyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, iPhone kullanıcıları için yeni bir yazılım güncellemesini daha kullanıma sundu. Henüz iOS 26’ya geçmeyenler için yayınlanan iOS 18.7.3, özellikle güvenlik odaklı önemli düzeltmeler içeriyor.

Şirket kısa süre önce iOS 26’yı varsayılan güncelleme hâline getirmiş olsa da iOS 18 sürümünde kalmayı tercih eden kullanıcılar unutulmadı. Apple, iOS 18.7.3 ile birlikte iPad kullanıcıları için de iPadOS 18.7.3 güncellemesini yayınladı.

Daha fazla kritik güvenlik açığı yamalanmış durumda

2

Apple’ın paylaştığı resmî bilgilere göre bu güncelleme, tüm kullanıcılar için önerilen kritik güvenlik yamaları sunuyor. Şu an için hangi güvenlik açıklarının kapatıldığına dair detaylar paylaşılmasa da Apple kullanıcıların bu yeni güncellemeyi yapmasını öneriyor.

Apple’ın alışılmış güncelleme politikasına uygun şekilde, tespit edilen güvenlik açıklarının yalnızca en yeni sürümde değil, bir önceki iOS versiyonunda da kapatıldığı görülüyor. Yani geçtiğimiz ay iOS 18.7.2’de olduğu gibi, bu yaklaşım iOS 18.7.3 ile devam ediyor diyebiliriz.

