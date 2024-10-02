iOS 18'in kararlı sürümü ve yayınlanan son beta sonrası bazı iPhone'larda ciddi oranda pil ömrü düşüşü gözlemlendiği iddia ediliyor.

Son dönemde bazı iPhone kullanıcıları telefonlarının pil ömründe belirgin bir düşüş yaşadıklarını bildirmeye başladı. Giderek sayısı artan raporların temel nedeni daha öncekilerde olduğu gibi yazılımda yatıyor.

Son yaşanan pil ömrü düşüşlerine yönelik tespit edilen ana neden iOS 18 beta sürümünün kullanılıyor olması. iOS 18.1 beta 5 sürümünü kullanan bir iPhone 15 Pro Max sahibi, pil performansında büyük bir düşüş fark ettiğini belirtiyor ancak Apple, yeni iOS sürümlerinin beta sürümlerini kullanıma sunarken bu gibi durumların yaşanabileceğinin altını çiziyor.

Apple Intelligence'in pil ömründe etkisi olabilir

Yeni beta sürümlerinde Apple kullanıcılara Apple Intelligence özelliklerini test ettiriyor ve bu tip pili normalin üzerinde yorabilecek özellikler, temelde henüz pil optimizesinden geçmediğinden pil performansınızı beklenenden daha fazla düşürebilir. Aynı zamanda pil ömrü yüzdesi yanlış görüntülenebilir ancak tüm bu durumlar güncellemenin kararlı sürüme gelmesiyle birlikte çözülecek.

Ayrıca beta sürüme geçmemiş olsanız bile kararlı iOS 18 sürümü daha yeni yayınlandığından, pil ömründeki düşüş bu yüzden de yaşanıyor olabilir. Tıpkı geçmiş iOS sürümlerinde olduğu gibi iOS 18'de de pilin kendi optimizesini sağlayabilmesi için bir süre kullanmanız gerekiyor. Apple daha önce bu konuyla ilgili de açıklamalarda bulunmuştu.

Şimdilik bu noktada pil ömrünü iyileştirmek için yapabileceğiniz tek çözüm 'Düşük Güç Modu'na geçmek. Bu mod, arka planda çalışan işlemleri durdurarak pil tasarrufu sağlar. Ayrıca görsel efektlerin bir kısmı devre dışı bırakılır ve “Hey Siri” gibi özellikler kapatılır. Düşük Güç Modu’nu Ayarlar > Pil menüsünden kolayca açabilirsiniz.

Peki siz iOS 18'e geçtiniz mi? Telefonunuzun pil performansı ne durumda? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.