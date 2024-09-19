Geçtiğimiz günlerde yayımlanan iOS 18'deki Mesajlar uygulamasında büyük bir bug tespit edildi. Bu bug, Mesajlar uygulamasının tekrar tekrar çökmesine neden oluyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, en çok da kişiselleştirme açısından dikkat çekici yenilikler sunduğu iOS 18'i geçtiğimiz günlerde yayımladı. Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da iOS 18'e erkenden geçiş yapan iPhone sahipleri, çeşitli sorunlar yaşamaya başladılar.

Bu bağlamda; iOS 18'deki ilk buglardan bir tanesi Mesajlar uygulamasında tespit edildi. Oldukça ilginç bir şekilde ortaya çıkan hata, Mesajlar uygulamasının tekrar tekrar çökmesine, kullanılamaz hâle gelmesine neden oluyor.

Peki Mesajlar uygulamasındaki hata nasıl patlak veriyor?

iOS 18'deki Mesajlar uygulamasında karşımıza çıkan hata, bir kullanıcının Apple Watch üzerinden saat yüzü paylaşması ile ortaya çıkıyor. Mesajı alan kullanıcı, ileti dizisi üzerinden yanıt vermeye çalıştığı zaman uygulama çöküyor. Üstelik mesajı gönderen kişi de aynı sorunu yaşıyor. Üstelik uygulama o kadar sık bir şekilde çöküyor ki mesajlar bölümünde hataya neden olan konuşmayı silmek mümkün olmuyor.

Apple tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak Mesajlar uygulamasındaki hatanın iOS 18.0.1 sürümü ile çözüleceği düşünülüyor. Tabii bu güncellemenin ne zaman yayımlanacağına ilişkin en ufak bir bilgi bulunmuyor.

iOS 18 ile kullanıma sunulan tüm yenilikler için: