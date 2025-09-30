Tümü Webekno
iOS 26.0.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

Apple, iOS 26'nın ilk güncellemesini resmen yayımladı. iOS 26.0.1 kodlu güncelleme, tüm iPhone sahipleri için oldukça önemli. Peki iOS 26'nın yeni sürümünde hangi yeni özellikler bulunuyor? İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone sahiplerini sevindirecek bir adım attı. Şirket, iOS 26 için hazırladığı ilk yazılım güncellemesini resmen yayımladı. An itibarıyla tüm iPhone sahipleri, "iOS 26.0.1" kodlu bu güncellemeye geçiş yapabiliyorlar.

Peki iOS 26.0.1 kodlu güncelleme ile iPhone'lara hangi yeni özellikler geldi? Kimlerin bu güncellemeyi mutlaka yüklemesi gerekiyor? İşte bilmeniz gereken her şey!

iOS 26.0.1 ile gelen yenilikler:

Apple, iOS 26.0.1 güncellemesi ile iPhone'lara yeni özellikler getirmiyor. Şirket bunun yerine hata düzeltmelerine, performans iyileştirmelerine ve güvenlik açıklarına odaklanıyor. Mesela iOS 26 ile kutudan çıkan iPhone 17 ile iPhone Air'da bağlantı kopmaları sorunu vardı. Bu sorun an itibarıyla çözülmüş durumda. Ayrıca Kamera uygulamasında tespit edilen sorunlar da çözüldü. Tüm bunlara ek olarak iOS 26'ya geçiş ile ortaya çıkan boş uygulama simgesi gibi bilinen diğer sorunlar da çözülmüş durumda.

Şunu hemen belirtelim; bu güncelleme isteğe bağlı olarak düşünülmemeli. iPhone sahiplerinin yeni işletim sistemindeki sorunlardan kurtulmak için iOS 26.0.1'e geçiş yapmaları gerekiyor. Eğer siz de destekleyen bir iPhone kullanıyorsanız vakit geçirmeden güncelleme işlemini tamamlayın.

iOS 26.0.1 güncellemesi nasıl yüklenir?

  • Adım #1: Ayarlar bölümüne gidin.
  • Adım #2: Genel'e dokunun.
  • Adım #3: Yazılım Güncelleme bölümüne girin.
  • Adım #4: iOS 26.0.1 güncellemesini indirin ve yükleyin.
