Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iOS 26.1 Beta 4 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 26.1 güncellemesinin 4'üncü beta sürümü yayımlandı. Sürüm, iPhone'lara gelecek yeni özellikleri bizlere gösteriyor.

iOS 26.1 Beta 4 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, tarihin en büyük iPhone güncellemelerinden biri olan iOS 26’yı geçtiğimiz eylül ayında resmen yayımlamıştı. Şimdi ise kullanıcılar, iOS 26’nın ilk büyük güncellemesi iOS 26.1’i bekliyordu. Sürümün şimdiye kadar 3 betasının geldiğini görmüştük. Dün akşam saatlerinde ise 4’üncü beta yayımlandı.

Peki iOS 26.1 beta 4 ile iPhone’lara hangi özellik geliyor. Bu sürümde de birkaç tane öne çıkan yenilik mevcut. iOS 26.1 güncellemesinin ekim ayının sonlarına doğru yayımlanmasını beklediğimizi ekleyelim.

iOS 26.1 beta 4’te bulunan yenilikler

Liquid Glass tasarım dilini açıp kapama

is1

iOS 26.1 beta 4’te yer alan en büyük yenilik, iPhone’ların yeni tasarım dili olan Liquid Glass’ı âdeta açıp kapamayı sağlayan özellik. Eğer yeni saydam tasarımı sevmiyorsanız ayarlara “renkli” seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. Bu seçenek bildirimlerden sekme çubuklarına kadar cihaz genelinde ögelerin arkasındaki opaklık seviyesini değiştiriyor. Ancak uygulama logoları gibi kısımlar aynı kalıyor. Yeni özellik direkt ayarlar üzerinden etkinleştirilebilecek. Ekran ve Parlaklık bölümündeki “Liquid Glass” kısmından kullanabileceksiniz.

Kilit ekranında kaydırarak kamerayı açmayı kapatma

is2

iOS 26.1 beta 4, bazı kullanıcıların yıllardır beklediği bir değişikliği de getirebilir. Bilindiği üzere iPhone’ların kilit ekranında ekranı sola kaydırdığınızda kamera açılıyor. İşte yeni özellik bunu kapatmaya yönelik. Ayarlara ekranı kaydırarak kamerayı açma işlevini devre dışı bırakma ekleniyor.

Başka ne gibi yenilikler var?

iOS 26.1 beta 4 sürümünde bunlar dışında bazı hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler bulunuyor. Diğer yeniliklerin hepsi ise önceki beta sürümlerinde gördüğümüz özellikler. Apple TV+’ın isminin Apple TV olması, AirPods Canlı Çeviri’ye yeni dil destekleri, Apple Intelligence’a Türkçe dahil yeni dillerin gelmesi gibi özellikleri iOS 26.1’de göreceğiz.

Apple iPhone iOS

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

20 Ekim 2.500 TL Değerinde 2 Oyun Bu Akşama Kadar Steam'de Ücretsiz

Gelin Şu Karışıklığı Bir Çözelim: 5G ile 5Ghz Arasında Ne Fark Var?

Gelin Şu Karışıklığı Bir Çözelim: 5G ile 5Ghz Arasında Ne Fark Var?

WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere!

WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere!

Geleceği Doğru Tahmin Eden Bilim Kurgu Filmleri

Geleceği Doğru Tahmin Eden Bilim Kurgu Filmleri

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

Oyunlardan Uyarlanmış En İyi 10 Film (Bazıları Oyunların Kendisinden de İyi)

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

ChatGPT ile Yapay Zekânın Dibini Sıyıracağınız 10 Eğlenceli Kullanım

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim