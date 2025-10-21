iOS 26.1 Beta 4 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

iOS 26.1 güncellemesinin 4'üncü beta sürümü yayımlandı. Sürüm, iPhone'lara gelecek yeni özellikleri bizlere gösteriyor.

Apple, tarihin en büyük iPhone güncellemelerinden biri olan iOS 26’yı geçtiğimiz eylül ayında resmen yayımlamıştı. Şimdi ise kullanıcılar, iOS 26’nın ilk büyük güncellemesi iOS 26.1’i bekliyordu. Sürümün şimdiye kadar 3 betasının geldiğini görmüştük. Dün akşam saatlerinde ise 4’üncü beta yayımlandı.

Peki iOS 26.1 beta 4 ile iPhone’lara hangi özellik geliyor. Bu sürümde de birkaç tane öne çıkan yenilik mevcut. iOS 26.1 güncellemesinin ekim ayının sonlarına doğru yayımlanmasını beklediğimizi ekleyelim.

iOS 26.1 beta 4’te bulunan yenilikler

Liquid Glass tasarım dilini açıp kapama

iOS 26.1 beta 4’te yer alan en büyük yenilik, iPhone’ların yeni tasarım dili olan Liquid Glass’ı âdeta açıp kapamayı sağlayan özellik. Eğer yeni saydam tasarımı sevmiyorsanız ayarlara “renkli” seçeneğinin eklendiğini göreceksiniz. Bu seçenek bildirimlerden sekme çubuklarına kadar cihaz genelinde ögelerin arkasındaki opaklık seviyesini değiştiriyor. Ancak uygulama logoları gibi kısımlar aynı kalıyor. Yeni özellik direkt ayarlar üzerinden etkinleştirilebilecek. Ekran ve Parlaklık bölümündeki “Liquid Glass” kısmından kullanabileceksiniz.

Kilit ekranında kaydırarak kamerayı açmayı kapatma

iOS 26.1 beta 4, bazı kullanıcıların yıllardır beklediği bir değişikliği de getirebilir. Bilindiği üzere iPhone’ların kilit ekranında ekranı sola kaydırdığınızda kamera açılıyor. İşte yeni özellik bunu kapatmaya yönelik. Ayarlara ekranı kaydırarak kamerayı açma işlevini devre dışı bırakma ekleniyor.

Başka ne gibi yenilikler var?

iOS 26.1 beta 4 sürümünde bunlar dışında bazı hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler bulunuyor. Diğer yeniliklerin hepsi ise önceki beta sürümlerinde gördüğümüz özellikler. Apple TV+’ın isminin Apple TV olması, AirPods Canlı Çeviri’ye yeni dil destekleri, Apple Intelligence’a Türkçe dahil yeni dillerin gelmesi gibi özellikleri iOS 26.1’de göreceğiz.