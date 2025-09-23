Tümü Webekno
iOS 26.1 ile iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler

Apple, iOS 26.1 beta 1 güncellemesini geliştiriciler için yayımladı. Bu güncelleme, Apple Intelligence'a Türkçe desteği başta olmak üzere birçok yenilik getirecek.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tarihin en büyük iPhone güncellemelerinden biri olan iOS 26, geçtiğimiz hafta resmen kullanıcılarla buluşmuştu. Şimdi ise Apple, yakında gelecek iOS 26.1 güncellemesinin beta sürümünü geliştiriciler için yayımladı. iOS 26.1 beta 1, birçok önemli yeniliği iPhone’lara getirecek.

iOS 26.1 beta 1 güncellemesinde en çok öne çıkan konular Apple Intelligence ve AirPods’un Canlı Çeviri özelliği. Apple Intelligence’a Türkçe desteği de nihayet geliyor. Tabii ki bunlar dışında da yenilikler var. Gelin tüm detaylara birlikte göz atalım.

iOS 26.1 beta 1’de yer alan özellikler

Apple Intelligence’a Türkçe desteği geliyor

aplpl

Apple, yaz aylarında Apple Intelligence yapay zekâ özelliklerine Türkçe dahil yeni diller ekleyeceğini açıklamıştı. Nihayet beklenen gelişme yaşandı. iOS 26.1 beta 1’de Apple Intelligence’ın Türkçe desteğine sahip olduğu görüldü. Güncelleme geniş çapta yayımlandığında artık iPhone’un yapay zekâ özelliklerini Türkçe olarak kullanabileceksiniz. Türkçe’yle birlikte eklenen diller şu şekilde:

  • Türkçe
  • Çince
  • Danca
  • Norveççe
  • Portekizce
  • İsveççe
  • Vietnamca
  • Flemenkçe

AirPods’un Canlı Çeviri özelliğine yeni diller ekleniyor

live

iOS 26.1 güncellemesi, AirPods modellerine yeni gelen canlı çeviri özelliğine yeni dil destekleri ekleyecek. Özellik, başta yalnızca İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Portekizce olarak çıkmıştı. Güncellemeyle birlikte 2 farklı Çince, İtalyanca, Japonca ve Korece eklenecek. Maalesef Türkçe hakkında bilgi yok. AirPods’un canlı çeviri özelliğine Türkçenin ne zaman geleceği henüz belli değil.

Apple Music’te mini oynatıcıda şarkıları sağa sola kaydırıp değiştirebileceksiniz

müzi

Apple Music, küçük ama kullanışlı bir özellik aldı. iOS 26.1 güncellemesi geldikten sonra kullanıcılar, hemen ekranın altında bulunan mini oynatıcıyı sağa veya sola kaydırarak şarkıları değiştirme imkânına sahip olacak.

Takvimde renkli vurgular

takvim

Takvim uygulaması da yeni güncellemeyle değişikliklere uğrayacak yerlerden. Artık uygulamadaki liste görünümündeki tüm etkinlikler tam genişlikte renkli vurgulara sahip olacak. Böylece kullanıcı bu etkinlikleri daha net bir şekilde görebilecek.

Fotoğraflar uygulamasında video oynatıcıda değişiklikler

iOS 26.1 güncellemesi, Fotoğraflar uygulamasının video oynatıcısında minik bir tasarım değişikliğine gitmiş. Yukarıdaki videodan da görebileceğiniz üzere o tam görünmeyen tasarım yok. Bunun yerine beyaz bir arka planda daha koyu renklere sahip bir oynatma, ileri geri sarma bölümü görüyoruz.

Telefon uygulamasındaki numara takımına Liquid Glass geliyor

ios

Telefon uygulaması, iOS 26 güncellemesiyle en büyük değişikliğe uğrayan uygulamalardan biriydi. iOS 26.1 ise telefon uygulamasının numara takımını değiştirecek. Bu bölümün, artık Liquid Glass olarak isimlendirilen cam benzeri saydam tasarıma sahip olduğunu göreceğiz. Yukarıdaki görselde sol taraftaki yeni tasarımı içeriyor.

iOS 26.1 beta 1 güncellemesinde yer alan özellikler bu şekilde. Güncellemenin çıkış tarihine dair net bir bilgi yok ancak önümüzdeki haftalarda gelmesini bekliyoruz.

iPhone iOS

