iOS 26 Yükleyenlerin Değiştirmesi Gereken 5 iPhone Ayarı

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan iOS 26'da etkinleştirip kullanmanız gereken birçok özellik bulunuyor. Bunlardan bazılarını sizler için derledik ve nasıl etkinleştirebileceğiniz anlattık.

iPhone kullanıcılarının dört gözle beklediği, son yılların en büyük güncellemelerinden olan iOS 26, geçtiğimiz günlerde resmen yayımlandı. Şu anda iPhone 11’den sonra çıkan tüm iPhone sahipleri iOS 26 güncellemesini indirip cihazında kullanmaya başlayabiliyor. Sürüm, Liquid Glass tasarım değişikliği başta olmak üzere birçok büyük yenilikle geliyor.

iOS 26, sayısız yeniliğe sahip. Ancak bunlardan bazıları direkt olarak aktif olarak gelmiyor. Bunun yerine sizin onları açmanız lazım. İşte biz de tam olarak bu konuda bir içerik hazırladık ve iOS 26’da etkinleştirip kullanmanız gereken bazı yeni özellikleri sizler için derledik.

Uyarlanabilir güç modu

Adım #1: Ayarlar’ı açın.

Adım #2: Pil’e girin.

Adım #3: Güç modları yazan yere basın.

Adım #4: Uyarlanabilir Güç’ü etkinleştirin

Apple, iOS 26 ile birlikte “Uyarlanabilir Güç” isimli yepyeni bir pil modunu iPhone modellerine getirdi. Eğer iPhone 15 Pro ve daha üstü bir modele sahipseniz bu özelliği aktifleştirebilirsiniz. Uyarlanabilri güç, iPhone’unuzun sizin yerinize pil ömrünüzü uzatmak için kararlar almasını sağlıyor. Örneğin pil performansınınz normalden yüksekse ekran parlaklığını düşürmek, bazı etkinliklerin daha uzun sürmesine izin vermek, düşük güç modunu açmak gibi ayarlamalar yapabiliyor.

Liquid Glass tasarımı sizi rahatsız ediyorsa saydam görünümü azaltabilirsiniz

Adım #1 : Ayarlar’ı açın.

: Ayarlar’ı açın. Adım #2 : Erişilebilirlik’e girin.

: Erişilebilirlik’e girin. Adım #3 : Ekran ve Metin Puntosu ayarlarına girin.

: Ekran ve Metin Puntosu ayarlarına girin. Adım #4: Saydamlığı azalt seçeneğini etkinleştirin

Apple, iOS 26 güncellemesiyle iPhone’lara daha saydam ve cam benzeri bir görünüm kazandırdı. Her yerde cam efektini ve şeffaflığı görebiliyoruz. Bazıları çok sevmese de beğenmeyenlerin sayısı da fazla. Hatta okumayı zorlaştırdığını söyleyenler var. Apple, bu konuda iyileştirmeler yapmıştı ve şu anda betalardaki kadar bir sorun yok. Ancak şirket, yine de fazla şeffaf tasarımı sevmeyenleri düşünmeyi ihmal etmemiş.

Eğer Liquid Glass tasarımı size fazla geldiyse ve okumayı zorlaştırdığını düşünüyorsanız ayarlardan cam efektini azaltabilirsiniz. Bu ayarı aktifleştirdikten sonra şeffaflıklar azalacak, arka plan daha katı hâle bürünecek.

Mesajlarda arka planlar

Adım #1 : Mesajlar uygulamasından arka planı değiştirmek istediğiniz sohbete girin.

: Mesajlar uygulamasından arka planı değiştirmek istediğiniz sohbete girin. Adım #2 : Üst kısımdan mesajlaştığınız kişiye dokunun.

: Üst kısımdan mesajlaştığınız kişiye dokunun. Adım #3: Açılan sayfadan “Arka planlar” seçeneğini bulun ve istediğiniz arka planı seçin.

iOS 26 Mesajlar uygulamasında birçok yeniliği kullanıcılara sunuyor. Bunlardan biri de sohbetlere özel arka planlar yapabilmeniz. Direkt olarak sohbetler üzerinden istediğiniz türden arka planı seçebiliyorsunuz. Üstelik her sohbete farklı arka planlar ekleme imkânınız da var.

Yeni zil seslerini deneyin

Apple, iOS 26’yle birlikte yeni zil seslerini de iPhone modellerine ekledi. Bu sesleri alarmlarınız için kullanabileceksiniz. Sürekli aynı zil sesini duymaktan sıkılanlar için küçük ama önemli bir yenilik olduğunu söyleyebiliriz.

Uygulama logolarını saydamlaştırın

Adım #1 : Ana ekranı açın ve boş bir kısma basılı tutun.

: Ana ekranı açın ve boş bir kısma basılı tutun. Adım #2 : Sol üstte yer alan “+”ya basın.

: Sol üstte yer alan “+”ya basın. Adım #3 : Özelleştir seçeneğini seçin.

: Özelleştir seçeneğini seçin. Adım #4: “Saydam”ı seçin.

Eğer Liquid Glass tasarım dilini sevdiyseniz uygulama logolarınızı da bu tasarıma uygun hâle getirebiliyorsunuz. Güncelleme yapıldığında logolar aynı kalmaya devam ediyor. Ancak direkt ana ekranı özelleştirme kısmından bunu değiştirmeniz ve saydamlaştırmanız mümkün. İsterseniz koyu, isterseniz açık isterseniz de ışık durumuna göre değişen otomatik seçeneğini seçebilirsiniz.

iOS 26’da kullanabileceğiniz ve sizin etkinleştirmeniz gereken bazı özelliklere birlikte göz attık. Peki siz Apple’ın yeni güncellemesi için ne düşünüyorsunuz. iOS 26 beklentilerinizi karşılayabildi mi?