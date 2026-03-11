Tümü Webekno
Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

iOS 26.4, iPhone'ların Liquid Glass Tasarımını Neredeyse Tamamen Kapatmayı Sağlayan Özellik Getirecek

iOS 26.4 güncellemesine eklenen bir ayar, iPhone'ların Liquid Glass tasarım dilinin bir özelliğini daha kapatmanızı sağlıyor.

iOS 26.4, iPhone'ların Liquid Glass Tasarımını Neredeyse Tamamen Kapatmayı Sağlayan Özellik Getirecek
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, Eylül 2026 itibarıyla kullanıma sunduğu iOS 26 güncellemesiyle “Liquid Glass” ismini verdiği tamamen yeni bir tasarıma geçmişti. Bu tasarımla birlikte iPhone’ların arayüzü, daha cam benzeri, şeffaf bir genel görünüm kazanmıştı. Uygulamaların içinden logolarına, işletim sisteminin genel görünümünden efektlerine kadar her yerde bu tasarım dilini görüyorduk.

Tabii ki Liquid Glass’ı beğenmeyenlerin de sayısı bir hayli fazlaydı. Apple da bu kişiler için şeffaflığı azaltma gibi özellikler sunuyordu. Şimdi ise şirketin, iOS 26.4 güncellemesiyle Liquid Glass’ın bir efektini daha kapatmanıza izin vereceği ortaya çıktı.

Parlak efektleri azaltıp iOS 18 benzeri bir görünüme geçebiliyorsunuz

kea

iOS 26.4 betasında fark edilenlere göre Apple, bu güncellemeyle birlikte kullanıcılara Ekran ve Parlaklık ayarları kısmından “Parlak efektleri azalt” isimli yepyeni bir seçenek sunmaya başlayacak. Bu ayar, iOS geneline Liquid Glass ile birlikte gelen şeffaf ve parlak görünümü değiştirmenize olanak tanıyor.

Aktifleştirdiğinizde varsayılan olan şeffaf tasarımdan çok iOS 18’i andıran “Renkli” bir görünüme geçiliyor. 9to5Mac yazarı Dylan McDonald tarafından paylaşılan gönderide bu özellik ile birlikte oluşacak farkı görebilirsiniz. Hem bu ayarı hem de ayrı bir seçenek olan şeffaflığı azaltmayı aktifleştirebilirseniz Liquid Glass’ı neredeyse tamamen kapatmış olacaksınız.

Apple iPhone iOS

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

Rockstar'ın Hapse Attırdığı Hacker'dan Korkutan Açıklama

Rockstar'ın Hapse Attırdığı Hacker'dan Korkutan Açıklama

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

Mart 2026 Chery Fiyat Listesi: Tiggo8'e Zam Geldi!

Mart 2026 Chery Fiyat Listesi: Tiggo8'e Zam Geldi!

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Aşırı Uygun Fiyata 7000 mAh Batarya, 144 Hz Ekran Sunan Telefon realme G83 Tanıtıldı

Aşırı Uygun Fiyata 7000 mAh Batarya, 144 Hz Ekran Sunan Telefon realme G83 Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com