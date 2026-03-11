iOS 26.4, iPhone'ların Liquid Glass Tasarımını Neredeyse Tamamen Kapatmayı Sağlayan Özellik Getirecek

iOS 26.4 güncellemesine eklenen bir ayar, iPhone'ların Liquid Glass tasarım dilinin bir özelliğini daha kapatmanızı sağlıyor.

Apple, Eylül 2026 itibarıyla kullanıma sunduğu iOS 26 güncellemesiyle “Liquid Glass” ismini verdiği tamamen yeni bir tasarıma geçmişti. Bu tasarımla birlikte iPhone’ların arayüzü, daha cam benzeri, şeffaf bir genel görünüm kazanmıştı. Uygulamaların içinden logolarına, işletim sisteminin genel görünümünden efektlerine kadar her yerde bu tasarım dilini görüyorduk.

Tabii ki Liquid Glass’ı beğenmeyenlerin de sayısı bir hayli fazlaydı. Apple da bu kişiler için şeffaflığı azaltma gibi özellikler sunuyordu. Şimdi ise şirketin, iOS 26.4 güncellemesiyle Liquid Glass’ın bir efektini daha kapatmanıza izin vereceği ortaya çıktı.

Parlak efektleri azaltıp iOS 18 benzeri bir görünüme geçebiliyorsunuz

iOS 26.4 betasında fark edilenlere göre Apple, bu güncellemeyle birlikte kullanıcılara Ekran ve Parlaklık ayarları kısmından “Parlak efektleri azalt” isimli yepyeni bir seçenek sunmaya başlayacak. Bu ayar, iOS geneline Liquid Glass ile birlikte gelen şeffaf ve parlak görünümü değiştirmenize olanak tanıyor.

Aktifleştirdiğinizde varsayılan olan şeffaf tasarımdan çok iOS 18’i andıran “Renkli” bir görünüme geçiliyor. 9to5Mac yazarı Dylan McDonald tarafından paylaşılan gönderide bu özellik ile birlikte oluşacak farkı görebilirsiniz. Hem bu ayarı hem de ayrı bir seçenek olan şeffaflığı azaltmayı aktifleştirebilirseniz Liquid Glass’ı neredeyse tamamen kapatmış olacaksınız.